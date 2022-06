Na začátku dubna přijímaly slečny z kroužku street dance při strakonickém Domě dětí a mládeže gratulace za mimořádný úspěch a luxusní reprezentaci města na krajském kole taneční soutěže Mia festival v Českém Krumlově. Děvčata získala za své dvě choreografie dvě zlaté medaile a postup na finále do pražské Lucerny. Po dvouleté covidové přestávce, během níž se nic nesmělo, to byla pro tanečnice a jejich trenérku obrovská satisfakce za dřinu, kterou do nacvičování vložily.