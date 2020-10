Na procházku Dolním a Horním Poříčí na Strakonicku se můžete vydat s Janem Malířským. Možná vás jeho vyprávění a fotky nalákají i k osobní návštěvě těchto obcí.

Také v Horním a Dolním Poříčí je krásně. Můžete se přesvědčit. | Foto: Jan Malířský

První písemná zmínka o obcích je z roku 1315, osady byly zřejmě založeny rýžovníky zlata na Otavě. Dolní Poříčí spadalo správou ke Střelskohoštickému panství a Horní k Práchni. Správně patřilo Dolní Poříčí pod Horní a v roce 1963 je Horní s Dolním spojené správně v jedno Poříčí.

K památkám, které v okolí můžete najít, patří například kamenný most stojící na suchu pod Katovickou horou. V Horním Poříčí můžemě najít kapličku ve stylu lidového baroka s křížkem z roku 1832, dřív bývala oplocená. Vedle ní pak stojí památník padlých.

V Dolním Poříčí mají kapli z 18. století. Neminete ani hostinec u Roubalů z roku 1873. Od roku 2008 jej znovu vedla paní Marie Roubalová a po obnově je nyní znovu v provozu. Místní most přes Otavu byl postaven v roce 1927 a dál po proudu narazíte i na most železniční.

Když nahlédneme do historie Dolního Poříčí, je tu zmíněn Vrchnostenský mlýn, který od roku 1676 vlastnil mlynář Matěj Kutil, posledním majitelem mlýna byl František Bílý. V roce 1919 do něj byla instalovaná Francisova turbína, která elektřinou zásobovala Horní i Dolní Poříčí. Mlýn skončil svou činnost v roce 1954 a elektrárna v roce 1960. Dnes je soukromý a je v něm znovu zprovozněna elektrárna.

V Horním Poříčí byl původně mlýn Šebestovský, který postavil mlynář Tomáš Šebesta v druhé polovině 17. století, měl tři kola na spodní vodu. Dnes se po posledních majitelích jmenuje Kubešů, zcela posledním majitelem na něm byl mlynář Bohuslav Kubeš. Provoz tu byl ukončen v roce 1952, později se ve mlýně ještě občas šrotovalo a pak zde byl sklad obilí JZD. Díky tomu nedošlo k jeho úplnému vybydlení a zničeni. Dnes zde rod Kubešů provozuje "Penzion Kubešův mlýn". Pan Kubeš mi vyprávěl, že původní mlýn stál před rybníčkem, který je před mlýnem součastným a voda šla náhonem přes louky od Hoštic, ale při velké vodě se koryto zanášelo a muselo se vyčistit což byla značná práce při délce náhonu, proto došlo ke stavbě mlýna současného. Na mlýně často pobýval malíř Alois Moravec a maloval vesničky v okolí.

Ještě několik údajů z let 1911/12, kdy byly obě obce samostatné. Dolní Poříčí: farou a školou spadaly pod Střelské Hoštice, v obecním zastupitelstvu byli: starosta František Vrba, radní: Josef Černoch, Josef Buben, výbor: Václav Polanka, Václav Chod, František Kareš, Karel Benedikt, Karel Harášek a Jan Majer, na hospodě byla Marie Vachoušková (nájemce František Novák), obecní slouha: Josef Macek, kovářem František Klas, mlynář Matěj Bílý, obchod smíšený měl Frntišek Vrba a pohodným byl Jan Majer.

V Horním Poříčí: obecní zastupitelstvo: starosta Jan Beneš, radní: Václav Petráš, Jan Petran, výbor: František Zíka, Josef Vávra, František Štěrba, František Harášek, Karel Vach a Václav Polanka, obecní slouha Martin Polanka, na hospodě v nájmu František Hromádka, kovářem Václav Šašek, kramářství měl Karel Petron, krejčím byl František Kozák, mlynářem Petr Kubeš, pokrývačem Václav Kozák a byl zde spolek místní odbočka Národní Jednoty Pošumavské.