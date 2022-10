Jak uvedla třídní učitelka Marcela Ouředníková, dětem dopředu neřekla, jaký výlet chystá, takže byly opravdu hodně překvapené, když se po krátké cestě z vlakového nádraží znenadání ocitly mezi služebními auty strážníků, a za asistence preventistky nakráčely do království velitele směny.

Jako při každé školní exkurzi se třída rozdělila na polovic, jedna skupina zůstala venku, kde dostala informace z terénu od strážníků, druhá se přesunula právě za velitelem směny, který mimo jiné ovládá i kamerový systém.

Čestičtí školáci byli nadšení, neb takový výlet nečekali. Prý na něj neustále vzpomínají a o přestávkách dávají k dobru své poznatky, které jim utkvěly v paměti. Jsme moc rádi, že nenásilná prevence huštěná do malých dětí padá na úrodnou půdu a má smysl. Na oplátku posíláme také pozdrav do čestické školy, a to s velkou pochvalou – její čtvrťáci byli skvělí, zvídaví, slušní a vděční. Děkujeme.

Za článek a fotky děkujeme Jaroslavě Krejčové z Městské policie Strakonice