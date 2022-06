Takhle ve Strakonicích začínala svoboda. Přijel generál Patton i prezident Beneš

Lidé odstraňují německé napisy na křižovatkách, okupanti pochodují do zajateckého tábora, na návštěvu přijel do Strakonic prezident Edvard Beneš. To jsou vzácné chvíle, které hledáčkem svých fotoaparátů zachytili amatérští fotografové ze Strakonic. Ze snímků vznikl sborník s názvem Strakonice v revoluci 1945, který má ve svém archivu Ladislav Höll ze Strakonic. Vy si teď můžete fotky z něj prohlédnout.

Generál George S. Patton | Foto: Archiv Ladislav Hölla