Jsem ráda, že se u nás ve městě zrodilo něco tak skvělého jako je projekt Blatná šije roušky. Pochvalu si zaslouží nejen ta, která toto celé vymyslela, ale i ostatní, kteří se na tom podíleli, což jsou nejen samotné švadlenky a i ti, kdo přispěli materiálem, ať už to byly látky, také spousta lidí darovala tkalouny, nitě a vše potřebné.

Poděkování patří i těm, kdo pomáhali stříhat látky, švadlenkám to urychlilo práci a nemusely se zabývat stříháním a mohly rovnou šít.

Pochválit se také sluší i ostatní švadlenky, které sice nebyly zapojeny v tomto projektu, ale i tak obětovaly svůj volný čas a rozhodly se pomoci svým spoluobčanům.

Já osobně si jich velmi vážím, protože vím, kolik je to stálo času, který strávily u šicích strojů, ale někdy i na úkor svých rodin, kterým se mohly v této době věnovat, ale myslím si, že si určitě přivodily nějaká drobná zranění či bolesti zad.

Každá z nich ušila velké množství krásných a nápaditých roušek a daly do toho nejen svůj čas, obětavost, ale především svá srdce. Ukázaly našemu městu, že když je naší zemi nejhůře, tak existují ti, co se dokáží spojit a držet spolu.

Soudržnost je v dnešní uspěchané době vzácnost, ale přesto se naše město dokázalo spojit a ukázalo, že táhne za jeden provaz, za to patří našim švadlenkám velký dík.

Jsem na ně velmi pyšná, protože ne každý by to udělal. Vytvořily krásnou věc, která má smysl a která pomáhá, kde je třeba. Jsou to hrdinky, které se velkou měrou podílejí na řešení koronavirové krize v naší krásné zemi.

Chci jim z celého svého srdce poděkovat za jejich dobro, které konají, za krásné roušky, za to že zásobují nejen své spoluobčany, ale i nemocnice, léčebny a jiné instituce, které bohužel nejsou zásobeny, jako jsou například obchody, lékárny.

Zapojily se nejen místní švadlenky, ale i švadlenky, které nejsou z našeho města, ani regionu a přesto se také zapojily do projektu Blatná šije roušky.

Doufám, že budou i nadále v této bohulibé činnosti pokračovat a že i nadále budou věnovat svá srdce druhým, mnohdy i cizím lidem.

Ivana Gajdošová