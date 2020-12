První ročník pochodu vojáci zorganizovali v roce 2014. Chtěli jím uctít památku žen a dívek, jež zahynuly na sklonku druhé světové války během jednoho z takzvaných pochodů smrti. „Původní myšlenka byla přispět na obnovu hřbitova ve Volarech, kde jsou tyto ženy pochovány,“ sdělili hlavní organizátoři pochodu kapitán Lukáš Perný a nadrotmistr Jaroslav Nábělek.

„Pochodu se s každým dalším ročníkem účastnilo víc a víc lidí. Díky tomu se nám podařilo vybírat stále vyšší částky. Hřbitov ve Volarech je dnes již dobře udržovaný. Přehodnotili jsme proto původní záměr a začali přispívat i na další projekty,“ vysvětlili vojáci.

Pandemie je nezastavila

Letos se podařilo vybrat rekordní částku. A to i přesto, že akci ovlivnila pandemie Covid-19. Účastníci absolvovali pochod individuálně, v místě svého bydliště a za dodržení hygienických opatření.

„Letošní výtěžek jsme rozdělili na několik projektů. Celkem 40 tisíc korun jsme věnovali Vojenskému fondu solidarity a 15 tisíc korun Nadaci policistů a hasičů. Dalších 50 tisíc korun jsme předali společnosti KreBul na dostavbu komunitního centra,“ uvedli kapitán Perný s nadrotmistrem Nábělkem.

S touto organizací spolupracují dlouhodobě. V minulosti se jim například podařilo zřídit knihovnu v centru KreBulu nebo vyrobit informační kartičky o pochodu smrti. Společně chystají také nový projekt, na který šlo dalších 15 tisíc korun z letošního pochodu. Jeho výsledkem by měla být instalace pamětních laviček a informačních tabulí podél trasy pochodu smrti. Do projektu se zapojilo i město Volary a městys Mauthausen.

Pomohli dvojčatům s autismem

Vojáci ovšem myslí i na ty nejmenší. Letos například věnovali 40 tisíc korun rodině s dvojčaty, jež trpí autismem a vzácnou formou svalové dystrofie. „Jedná se o malý příspěvek. Péče o tak nemocné děti je velmi náročná, nejen z finančního hlediska. Hluboce se nás dotknul příběh jejich maminky. Málokdo si dokáže představit, co musí všechno zvládnout. Přesto se sama ještě snaží pomáhat ostatním,“ prozradili vojáci.

Jaké projekty podpoří, zvažují velice pečlivě. „Uvědomujeme si, že rozhodujeme za všechny účastníky. Daný příběh si nejdříve ověříme a navážeme s obdarovaným kontakt. Není to jen o odeslání peněz na nějaký účet,“ objasnili kapitán Perný a nadrotmistr Nábělek.

S organizací pochodu jim pomáhají jejich blízcí, kamarádi a kolegové z útvaru. Tvoří skupinu nadšenců, kteří jsou ochotní dělat ve svém volném čase něco navíc. „Naše možnosti samozřejmě nejsou neomezené. Věříme ale, že až se jednou otočíme, uvidíme, že tady po nás něco zbylo,“ dodali strakoničtí vojáci.

Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku