Jedním z dobrovolníků byl četař Pavel Richter. „Jsem přesvědčený, že je to správná věc. Jestliže by se v budoucnu ukázalo, že jsem vhodným dárcem kostní dřeně a mohu tak někomu zachránit život, neváhal bych. Lidský život se nedá vyčíslit penězi,“ uvedl mladý voják, který také pravidelně daruje krev. Neodradily jej ani předsudky, které občas o darování kostní dřeně panují. „Již nějakou dobu se o tuto problematiku zajímám a zjišťuji si informace. Vím tedy, že odběr krvetvorných buněk není rizikový a není ani spojený s nějakou dlouhodobou intenzivní bolestí,“ doplnil četař Richter.

Kdo může vstoupit do registru

Do registru dárců kostní dřeně může vstoupit člověk ve věku 18 až 35 let, vážící více než 50 kilogramů, který je v dobrém zdravotním stavu a v minulosti neprodělal žádné závažné onemocnění. Nesmí také dlouhodobě užívat léky s výjimkou hormonální antikoncepce nebo vitamínových doplňků. „S výkonem některých profesí, jako jsou například vojáci, hasiči nebo policisté, jsou přirozeně spojené i vyšší nároky na zdravotní stav. U této skupiny lidí je tak vyšší pravděpodobnost, že splní kritéria, jež jsou vyžadována pro vstup do Českého národního registru dárců dřeně,“ konstatovala primářka hematologicko-transfuzního oddělení písecké nemocnice Helena Kubánková.

Kde se mohou zájemci zaregistrovat

Zájemci se mohou přihlásit do registru v devíti dárcovských centrech nebo u více než čtyřiceti náběrových center, která se nacházejí po celé republice. Kontakty na dárcovská a náběrová centra Českého národního registru dárců dřeně je možné najít na webových stránkách www.kostnidren.cz. „Naše hematologicko-transfuzní oddělení spolupracuje s Českým národním registrem dárců dřeně jako náběrové centrum a je možné se na našem oddělení do něj zaregistrovat. Zpravidla se na nás obracejí pouze jednotlivci, nikoliv celé skupiny. Zájem strakonických vojáků jsme ale uvítali a zařídili vše tak, aby mohla u nás proběhnout jejich registrace,“ dodala primářka Kubánková.

Ve čtvrtek 23. ledna zavítalo do písecké nemocnice osm vojáků, další se tam chystají ještě během února. „Počet osmi vojáků může někomu připadat nízký. Na druhou stranu ale řada našich příslušníků již je evidována v registru dárců kostní dřeně. Jejich ochotu pomáhat dokládá i skutečnost, že zhruba dvě stovky našich vojáků darují krev,“ doplnil velitel strakonického útvaru plukovník Ján Sedliačik.

Armáda dává naději

Armáda České republiky spustila v roce 2012 projekt s názvem Armáda dává naději. Jeho smyslem je získat potenciální dárce kostní dřeně z řad armády i široké veřejnosti. Za dobu fungování projektu se podařilo získat více než dva tisíce nově registrovaných dárců. Největší množství vojáků vstupuje do registru již na začátku své vojenské kariéry, tedy v době, kdy absolvují kurz základní přípravy u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově.

Kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice

25. protiletadlového raketového pluku