Slečna Majda z 5. C napsala krásný dopis Tomáši Rosickému. Jaké bylo její překvapení, když mu ho mohla po utkání osobně předat. Kromě fotografie si odnesla i autogram na zádech svého sparťanského dresu.

Třída 5. C ZŠ F. L. Čelakovského ze Strakoic dostala nabídku zúčastnit se zápasu Evropské ligy. Školáci si zápas Sparty proti Rangers náramně užili, vidět je to i na fotkách, za které děkujeme Janě Rohové.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.