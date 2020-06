I přes nepříznivé období a situaci způsobenou nepřízní koronavirového období a karannténích opatření, neusnuli myslivci pod Okresním mysliveckým spolkem Strakonice na vavřínech a připravovali své psí svěřence na přicházející kynologickou sezónu.

Strakoničtí myslivci rozjíždějí kynologickou sezónu | Foto: Archiv: OMS Strakonice

Výcvik loveckého psa je možné provádět individuálně, případně za pomoci rodinných příslušníků a tak se na 30.5. sešlo spoustu přihlášek na Jarní svod, který slouží k posouzení exteriéru, tedy vzhledu psa, jeho tělesné stavby a typických rysů jedince pro dané plemeno.

Psy posuzují mezinárodní rozhodčí z exteriéru MVDr. František Šimek a Bc. Alena Brůžková, kteří jsou velmi váženými členy OMS Strakonice a zároveň i rozhodčími z výkonu loveckých plemen. Proto je Jarní svod loveckých plemen vyhledávanou událostí nejen v našem okrese. Majitel se tak může dozvědět, zda je jeho jedinec zdravý, typický, má úplný chrup a je tedy možné a vhodné, absolvovat s ním okruh výstav, což později může vést za splnění příslušných podmínek pro uchovnění jedince, dle stanov chovatelského klubu.

Celkem se na akci sešlo 60 psích jedinců, napříč spektrem loveckých plemen, která je možné u nás na honech a naháňkách potkat. Nejčastější zastoupení bylo u ostatních plemen z řad jezevčíků. Přihlížející mohli vidět jak jezevčíky standardní, tak trpasličí, od hladkosrstých až k drsnosrstým. Nicméně se mezi ostatními plemeny vyskytla i nějaká ta rarita. Například Západosibiřská lajka a Basset hound, zástupci skupiny honiči. Jarního svodu se mohou účastnit majitelé loveckých plemen, i když nejsou z řad myslivců. Pro psa je tato akce velmi vhodná vzhledem k socializaci mezi jinými a naprosto cizími psy a na výstavě pak už majitel ví,jak se jeho pes bude chovat a v tak počatné skupině projevovat.

Ohařů se zúčastnilo celkem 29, nejpočetnější byli zástupci národního plemene Český fousek a to zejména zásluhou předsedy kynologické komise OMS Strakonice Milana Blatského, který si zde zcela neoficiálně uspořádal malý sraz vrhu své chovné stanice od Blatských rybníků. Díky tomu měli rozhodčí možnost posoudit celkovou vyváženost vrhu. Bc. Alena Brůžková měla možnost setkat se s odchovancem své chovné stanice Braja Bohemia plemene Maďarský ohař drátosrstý a zkontrolovat,jak se mu u nových majitelů daří.

Posuzování probíhalo v sobotu 30. května od 9 do 12 hodin. Ranní nástup zahájili trubači OMS Strakonice tradičními loveckými fanfárami pod vedením předsedy kulturní komise OMS Strakonice Miloše Vondráška a přítomné přivítal MVDr. Šimek a Milan Blatský za OMS Strakonice. Celým dopolednem nás provázelo chladné počasí a o to příjemnější bylo občerstvení, které si vzali tradičně na starosti zástupci mysliveckého spolku Dražejov. Návštěvníci si mohli pochutnat na na ohni pečeném krocanovi, výborných bramborácích na kameni, domácí knedlíčkové polévce, sekané či guláši. Případně se zahřát kávou, čajem nebo grogem. Neřidiči ocenili po dlouhém odloučení od točeného piva jedno chlazené.

Jarním svodem však celá sezona pouze začíná. I v dalších týdnech nás čekají neméně zajímavé akce. Jmenujme třeba Chovatelskou přehlídku trofejí ve Střítěži, kde bude možné si ve dnech 25.6. – 28.6. prohlédnout vždy od 10 hodin trofeje zvěře ulovené v roce 2019 na okresech Blatná, Strakonice a Vodňany. Dále budou následovat lesní zkoušky ohařů ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Drahonice dne 18.6., kde už je třeba poctivější a náročnější přípravu psů i jejich vůdců a i pro laickou veřejnost je zde zajímavé sledovat práci těchto plemen. Pro zájemce o loveckou kynologii je možné sledovat plán akcí na webových stránkách OMS Strakonice a zúčastnit se zkoušek jako přihlížející. Budete srdečně vítáni.