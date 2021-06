Dudák prodává speciální pivo s názvem Dudák Letní. Podle sládka pivovaru Vlastimila Mateje půjde o lehké, světlé pivo s výrazným chmelovým aroma, s obsahem alkoholu 3,0 % obj. Podobné pivo vařil sládek již loni a co se ohlasů i prodeje týká, bylo velice úspěšné.

Sládek Vlastimil Matej. | Foto: Pavel Pechoušek

Prodávat se bude samozřejmě v sudech, k tomu litrových lahvích s patentním uzávěrem a nově také v klasických půllitrových lahvích, kam se bude stáčet filtrované pivo. To bude k dostání nejen na pivovarské prodejně, ale také ve vybraných prodejnách COOP.

„Dudák Letní je lehké pivo na léto, ale se zajímavou chutí a intenzivní hořkostí, což se nám soudě dle zájmu o něj v loňském roce podařilo. Letos bychom loňský úspěch rádi překonali a uvařili várky dvě a prodali dvojnásobné množství,“ uvádí sládek Matej.

Stejně jako loni používá při vaření čistě zahraniční chmel. „Jedná se o německý chmel Mandarina Bavaria, anglický Fuggles a nově i australský chmel Enigma. Výsledné aroma díky použitému chmelu Mandarina Bavaria připomíná citrusy a mandarinky,“ uvádí Matej. Chmel bude do piva opět přidaný i ve studené fázi zrání, tedy na poslední chvíli, aby vynikla jeho původní chuť. „Je to pivo, které by mělo v horkých letních dnech osvěžit a zároveň je díky použití zahraničních chmelů svou hořkostí speciální,“ dodává sládek.

Stejně jako v loňském roce ho bohužel nebude možné ochutnat na tradiční Pivovarské pouti, kde mívaly strakonické letní speciály svou premiéru. V pořadí 21. Pivovarská pouť byla kvůli hygienickým opatřením znovu zrušená.