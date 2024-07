Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích připravilo výstavu k 50. výročí úmrtí Akad. malíře Františka Líbala. Vernisáž se uskuteční 1. srpna od 16 hodin v kapitulní síni strakonického hradu. Výstava bude otevřena od úterý do neděle a také během svátků, vždy od 9 do 17 hodin.

Pro více informací navštivte webové stránky muzea ZDE.

František Líbal

Narodil se 23. 4. 1896 ve Veselí nad Lužnicí a zemřel 20. 6. 1974 v Praze.

V letech 1916-1920 studoval na pražské Akademii u profesorů Bukovace a Pirnera. V roce 1921 odešel do Německa a pokračoval ve studiích v Mnichově, Drážďanech a Frankfurtu. Cestoval po Německu, Francii, Itálii, zde vytvořil mnoho pohledů na města. Věnoval se velkým architekturám a maloval katedrály v Kolíně, Paříži, Benátkách, Miláně, Marseillu, které poutaly jeho pozornost a vznikl tak pod jeho rychlým štětcem celý cyklus pohledů na jednotlivé chrámy v nejrůznějším osvětlení. Když se vrátil do vlasti, zajížděl zejména v zimě do hor, kde maloval krásy Krkonoš, Tater, Šumavy, Valašska a Beskyd.

Vedle krajinomalby byla jeho druhou významnou oblastí činnosti tvorba portrétní. Vytvořil řadu portrétů, často jeho přátel z okruhu herců a zpěváků Národního divadla (Rudolf Deyl, st., Stanislav Muž a další).

Typickou technikou Franty Líbala byl olej na plátně nebo kartonu (jen zcela výjimečně na dřevě), kdy často používal k nanášení barev špachtle místo štětce. Méně častý je akvarel, nebo skici tužkou, případně uhlem na papíře. Od řady jeho krajinářských námětů, které považoval za nejzajímavější, existují tři provedení, lišící se formátem. Nejmenší skici, formátu 19×24 až 42×60 cm, tvořil přímo v plenéru, ale již olejem na karton. Větší studie, obvykle formátu 65×80 cm, tvořil v průběhu letních pobytů ve svém třeboňském ateliéru opět olejem na karton, nebo plátno. Konečnou podobu olejomalby na plátně dával svým tzv. „metrovým“ obrazům (formát 80×100 cm), případně i mnohonásobně větším (panorámata Prahy) často až po několikaletém odstupu ve svém pražském ateliéru. (Tomanův slovník)