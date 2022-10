Heterogenní třída Ježečků nám jako průkopník posloužila k porovnání s ostatními třídami. Byla takovou naší zkouškou a zároveň potvrzením toho, že krok změnit všechny třídy na heterogenní je tou správnou cestou. Bedlivě a dostatečně dlouho jsme analyzovali klady a zápory obou způsobů, a nakonec bylo rozhodnuto.

Důvodů k této změně jsme měli hned několik. Jedním z nich je rychlejší adaptace nových dětí do stávajícího kolektivu. Nově nastupující dítko vstupuje do kolektivu, který se již bezpečně zná, děti znají režim dne, orientují se v prostředí mateřské školy a dodržují pravidla vzájemného slušného chování. Tato skutečnost napomáhá k daleko klidnější a snažší adaptaci nového žáčka na mateřskou školu.

Výzkumy uvádějí, že ve věkově heterogenních třídách nově nastupující děti tolik nepláčou. Starší kamarádi, kteří již adaptací prošli, dokáží mladším pomoci, jsou velmi empatičtí a umí se vcítit do nováčka. Mají svou zkušenost, protože zažili to samé a nyní mohou citlivě ovlivnit emoce svého nového, mladšího kamaráda.

Další velkou a významnou výhodou těchto tříd je i skutečnost, že po celou školní docházku dítěte do mateřské školy mají děti tzv „svou paní učitelku“. Toto je obohacující moment, jak pro děti, tak pro paní učitelku a následně i pro rodiče. Vztahy a důvěra se budují časem. V tomto případě všichni dostávají dostatečný prostor na poznávání se navzájem.

Rodiče se častěji a více otvírají pedagogům a rozvíjí se mezi nimi efektivnější komunikace, která má za hlavní cíl – maximální individuální podporu rozvoje každého dítěte.

Také nesmíme zapomenout na sociální interakci. Mladší děti mají velkou výhodu, jelikož od začátku své docházky mohou pozorovat a načítat vývojově vyšší úroveň hry od svých starších kamarádů. Mohou se, dle svého rozhodnutí, do těchto aktivit zapojovat a poté daleko rychleji probíhá jejich celkový rozvoj.

Věková různorodost třídy zajišťuje i rozmanitost zkušeností, vědomostí a dovedností. Děti se tak vzájemně přirozeně obohacují, a to vše se promítá do kognitivního, sociálního i emočního růstu a vývoje jednotlivého dítěte.

V neposlední řadě bylo důvodem věkové složení dětí v naší školce. V letošním roce máme ve školce téměř 50 dětí předškolního věku, v každé třídě přibižně 12. Tyto děti získávají dostatečný prostor pro individuální přístup. Vytváří se pro ně úkoly a činnosti rozvíjející oblasti, které jsou u dětí třeba posílit. Části úkolů jsou vytvářeny na týden a v rámci rozvoje samostatnosti je na dítěti, kdy si své úkoly splní.

Ve třídě se ve větší míře pracuje skupinově. Když se malé děti naučí samy si hrát, mají učitelé více času a prostoru pomáhat dětem při důležité přípravě na povinnou školní docházku. Za zmínku určitě také stojí to, že práce s heterogenním kolektivem dětí je pro paní učitelky náročnější na přípravu a organizaci. V tom nám jsou velkými pomocníky paní učitelky ze třídy Ježečků, které mají s tímto typem třídy bohaté zkušenosti.

A na závěr snad jen to, že je pro nás velmi důležitým momentem i skutečnost, že se v těchto třídách vytrácí přílišná dětská rivalita. Nedominuje tu dětská soutěživost, kdo je chytřejší, silnější, rychlejší, … jako to bývá v homogenních třídách. U nás vzniká zcela přirozeně klidné a přátelské psychosociální klima, které v sobě nese solidaritu s ostatními kamarády.

Renata Nováková Vukanovičová, Mateřská škola A.B. Svojsíka Strakonice