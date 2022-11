Velké náměstí letos ozdobí smrk pichlavý, který je starý přibližně čtyřicet až padesát let. Ač se na první pohled zdá, že jde o zdravý strom, jeho pokácení má své důvody. „Dřevina se již několik let potýká s postupným náklonem, který se po červnových poryvech větru ještě zvětšil. To bylo důvodem pro zažádání o povolení ke kácení,“ dodal Tomáš Turek z odboru životního prostředí MěÚ Strakonice.