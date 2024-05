Letos se uskutečnil již 27. ročník Mistrovství České republiky v country tancích a cloggingu dětí. Konal se od 10. do 12. května v Domě kultury ve Strakonicích.

Mistrovství České republiky v country tancích a cloggingu dětí. | Foto: Se souhlasem Ivany Bambáskové

Vyhlašovatelem akce je Českomoravská asociace dětských country tanečních skupin a pořadatelem vždy některý z jejích členů. Letos se tohoto úkolu zhostila Taneční skupina Rozálie Strakonice ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Strakonice. Mistrovství ČR se ve Strakonicích konalo již v letech 2000, 2005 a 2011, a to pouze v kategorii clogging, protože soutěž byla ještě rozdělená.

Soutěží se ve dvou věkových kategoriích - do 13 let a 13 až 18 let. Letošní ročník byl obohacen o soutěž v kategorii 18+, které se mohou zúčastnit i starší tanečníci.

Do Strakonic přijelo téměř 300 účastníků z 15 tanečních skupin (14 z Česka + 1 ze Slovenska), kteří ve 26 kategoriích předvedli 164 choreografií.

Taneční skupina Rozálie Strakonice měla své zastoupení ve 14 cloggingových kategoriích, vždy byla ve finále a získala čtyřikrát 1. místo, desetkrát 2. místo, pětkrát 3. místo a dále dvakrát 4. a 5. místo. Své úspěšné vystoupení mladí cloggeři ozdobili čtyřikrát titulem Mistr ČR pro rok 2024.