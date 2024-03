Rok se s rokem sešel a my opět chystáme oblíbené setkání Brunch Na Zavadilce. Akce se koná na Podskalí ve Strakonicích a vy opět máte možnost předvést své kulinářské umění.

Restaurant Day Strakonice rok 2020. | Foto: Florián Pešek

Vaříte ty nejúžasnější polévky na světě? Pečete úplně dokonalou bábovku nebo jste odborníkem na grilování? Jste nejlepší cukrářkou nebo cukrářem z celé rodiny? Chtěli byste si na jeden den zkusit, jaké to je otevřít si vlastní restauraci? Právě pro vás je tahle výzva!

Akce se bude konat v neděli 12. května od 10 do 13 hodin. Pokud máte zájem pošlete do do 20. dubna přihlášku na e-mail: jsmestrakonice@email.cz a oslavte Den matek společně v krásném prostředí Podskalí ve Strakonicích.

