Přihlásilo se deset celkem deset družstev, bohužel jedno z nich se nakonec nedostavilo, a tak musel být operativně vytvořen tým Sokola Volyně C, aby nebyl narušen systém turnaje.

Družstva byla rozlosována do 2 pětičlenných skupin, v nichž se hrálo systémem každý s každým. Nasazeni byli finalisté předchozího ročníku, Sokol Velké Popovice (Ivan, Jehně, Opolzer) a Sokol Studená (Maňhal st., Maňhal ml., Mastný ml.). Zatímco Velké Popovice potvrdily oprávněnost nasazení a svoji skupinu bez porážky vyhrály, tak Studená se 3 porážkami a pouze 1 vítězstvím obsadila ve „skupině smrti“ až třetí místo.

V semifinále se střetli vítězové skupin s druhými týmy ze skupin opačných. Velké Popovice si v poměru 3:1 poradily s týmem Spartaku Kaplice (Janošťák, Dvořák, Charvát), Sokol Vodňany (Turek, David Jakub, Hubáček) přehrál v poměru 3:0 družstvo ST Svatá Maří (Schoř, Krotký, Kocourek).

Ve finále porazily Vodňany tým Velkých Popovic v poměru 3:1, kdy čestný bod uhráli poražení ve čtyřhře. V souboji poražených semifinalistů o třetí místo zvítězila Kaplice nad Svatou Maří 3:0. O páté místo si zahrála družstva Sokola Volyně B (Krahulec, Boška, Hokr, Chalupa) a Sokola Studená, v poměru 3:2 těsně zvítězila Studená. Souboj o sedmou příčku proti sobě svedl týmy Sokola Zliv A (Böhm Pavel, Štěpán, Tlamsa) a Sokola Zliv B (Michálek, Hovorka Vobr), úspěšnější v poměru 3:1 bylo „áčko“. Podobný charakter měl i zápas o místo deváté, v němž Sokol Volyně A (Toninger, Pour, Pechlát) zvítězil 3:1 nad Sokolem Volyně C (Hraše, Hosnedl, Zdychynec).