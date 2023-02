Starosta Hrdlička sympatické missce poděkoval a při předání květiny také poznamenal, že Kristýně držel palce celý Odbor přátel Slavie Praha – odbočka Strakonice, z.s. a dokonce s ostatními kolegy ze spolku, který je svého druhu největší v České republice, posílali i hlasy.

„Nejenom Slávisti, ale i všichni Sparťani ze Strakonic Vám drželi palce. Jsme moc rádi, že děláte Strakonicím dobré jméno. Pokračujte v tom prosím i nadále,“ uvedl Hrdlička.

Ředitel Krankus zase poukázal, že Kristýna má blíže k pivovaru, než se na první pohled zdá. „Její bratr Daniel přes léto provozuje vodácký kiosek na Otavě v obci Poříčí a je odběratel našeho piva.“ Právě tady mu Kristýna pomáhá čepovat a ráda si tu dá i své oblíbené pivo, kterým je polotmavý Klostermann. Pivovar Strakonice rovněž předal Kristýně dárky ze svého pivního potrfolia piv a propagačních předmětů.

Kristýna nyní studuje druhým rokem ekonomii na vysoké škole v Českých Budějovicích, ale do Strakonic se ráda vrací a díky své rodině, je s městem u Otavy pevně spjatá. „Když přijedu, tak ráda navštívím mamku v práci. Jdeme na procházku. Nejradši ale jezdím za babičkou a dědou do jedné vesničky za Strakonice, vezmu si holínky a jdu na procházku do lesa se psem. Ráda také cvičím a běhám,“ uvedla.

Pavel Pechoušek