Na staročeskou zabíjačku a adventní trhy mohli lidé zavítat v neděli 11. prosince do Týna nad Vltavou. Na rozporce se tu houpal čuník a řezník Krkovička vyprávěl o tradičních zabíjačkových zvycích a tradicích selských dvorků a stavení v období vepřových hodů.

Ten, kdo přišel, mohl přihlížet nejen bourání prasete, kostění, švatlování kruponu a krájení hřbetního sádla, ale byl mu prozrazen i recept na sedlácké pečené koleno.

Náměstím voněl ovar i čerstvé řízečky z krkovičky a kotletky, které se smažily přímo na místě a byly hned k zakousnutí. Kdo si počkal, ten si mohl pochutnat i na ovaru. A co by to bylo za zabíjačku bez jaterniček, jelítek a tlačenky. A aby lidem nebyla u takové podívané zima, zahřála je tradiční zabíjačková polévka zvaná prdelačka, která se připravuje z krve a podává s kroupami.

Staročeská zabijačka začíná se konala 11. prosince 2022 na náměstí v Týně nad Vltavou v rámci akce Vltavotýnský advent 2022. Lidé mohhli navštívit i adventní trhy, o hudbu se postaral Dechový orchestr Temelín.

Za zaslání fotografií z akce děkujeme Miroslavu Bžochovi.