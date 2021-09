Startovní a cílové depo bylo oproti minulým ročníkům změněno, azylem pro pořadatele, jezdce i diváky se stalo prostranství před Městským kulturním střediskem ve Strakonicích. Sice jsme byli oproti minulým ročníkům ochuzeni o krásná panoramata Strakonického hradu a okolí, nicméně prostory pro závodní depo, pořadatele a doprovod jezdců byly daleko komfortnější, i vzhledem ke krásné nově otevřené motocyklové stylové restauraci s názvem Čezeta. Nehledě na to, že výběr tohoto místa má i historický podtext, jelikož historické Soutěže Šumavou z šedesátých let se v tehdy novém kulturním domě vyhlašovaly a konaly se zde závěrečné ceremoniály a „kulturní večírky“.

Ale zpět k jezdcům. K závodu se nakonec dostavilo celkem 98 jezdců, kteří prošli formální a technickou přejímkou. Od 10.15 hod. následovala poměrně obsáhlá rozprava s jezdci, kdy bylo podrobně vysvětlováno bodování soutěže, orientace po trati dle šipek a dle mapy, systémy zvláštních zkoušek, ale hlavně bylo pořadateli apelováno na bezpečnost nejenom v silničním provozu, ale i v úsecích mimo silnice. Ve startovním poli se objevilo několik motocyklů, které ve Strakonicích ještě nejely, zejména mtc. značky KTM ze sedmdesátých let v soutěžním provedení.

Úderem jedenácté hodiny se spustilo startování jezdců, vždy dva závodníci v jedné minutě. Až na čtyři jezdce všichni splnili startovní zkoušku. 1. etapa, měřící 60 km vedoucí přes Strašice, Soběšice, Vacovsko atd., měla cíl v obci Zdíkov, kde ihned po dojetí do cíle musel jezdec absolvovat tzv. zkoušku akcelerace a brzdění. Ve Zdíkově jezdce zastihla velká průtrž mračen, kdy skoro dvě hodiny tzv. „lilo jako z konve“, většina jezdů se s tím ale poprala statečně a s bravurou, bohužel někdo v těchto podmínkách závod vzdal a nedokončil. Bohužel bylo i několik pádů a úrazů z nich, dokonce nám na trať vyjížděla i „záchranka“.

Druhá etapa, čítající 58 km, probíhala oblastí okolo Čkyně a Volyně, a jezdci se za extrémních podmínek vraceli opět směrem přes Kbíl a Kraselov do Strakonic, v oblasti za Předními Zborovicemi pak byla odstartována tzv. druhá zvl. zkouška, tentokrát jízda do cíle na co nejpřesnější průměr – 43 km/hod. Tato zkouška pak rozhodla o konečném pořadí, i když jezdců tzv. s nulou na časových kontrolách bylo tentokrát jako šafránu. V cíli bylo nakonec platně klasifikováno 70 startujících.

A kdo si nakonec odvezl věcné ceny, vavřínové věnce a hlavně nádherně provedené skleněné poháry?

V kategorii jezdců nad 60 let s názvem „O pohár starosty obce Stožice“:

1. místo Miloš Velínský z Prahy na motocyklu Jawa o obsahu 250 ccm z r. 1975,

2. místo Vladislav Ptáček z Bezdědovic u Blatné na stroji zn. ČZ o obsahu 175 ccm z roku 1970,

3. místo Lubomír Jeřábek z Prahy na ČZ 175 Sport z roku 1965.

V hlavní kategorii „O pohár starosty Města Strakonice“:

1. místo Martin Jánský ze Střídky u Čestic na motocyklu Jawa 579 „Švéd“ o obsahu 250 ccm z roku výroby 1963,

2. místo Josef Hanzl ze Strakonic na motocyklu ČZ o obsahu 175 ccm z r. 1975,

3. místo Petr Hradecký z Čestic na motocyklu ČZ 250 ccm Trial z roku 1964.

Nejstarším účastníkem se stal p. František Horák ročník narození 1942, který celou soutěž i dokončil a byl klasifikován na 69. místě celkově a na 24.místě kateg.nad 60 let.

Nejstarším motocyklem na trati pak byla DKW NZ350/1 z roku 1944 kterou řídil a dovedl úspěšně i do cíle Arnošt Nezmeškal z Nár. technického muzea v Praze.

Ceny předával osobně starosta města Strakonice Mgr. Břetislav Hrdlička.

Velké poděkování patří všem pořadatelům jak v depu tak na trati (mnoho z nich je členem VCC Strakonice), dále pak děkujeme Městu Strakonice, Městskému kulturnímu středisku ve Strakonicích, Technickým službám, Dopravní a Městské policii ve Strakonicích, Obci Zdíkov a Obci Stožice, Restauraci Čezeta a všem dalším sponzorům a příznivcům této na organizaci náročné akce. Děkujeme, a až opadne únava a vyčerpání z organizace, tak se zase budeme těšit na další ročník Soutěže Šumavou!

Za článek děkujeme řediteli závodu „Soutěž Šumavou“ Štěpánu Kučerovi, za fotky Jaroslavu Horejšovi.