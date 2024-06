Jindřich Staněk, Saša Salák, Vít Krejčí, Roman Turek, Miroslav Vondřička nebo Martin Faměra. To jsou jména sportovců ze Strakonicka, kteří svěřili své osudy nové publikaci Sport u Otavy. Autorek knihy je jihočeský novinář a publicista Pavel Pechoušek.

Vít Krejčí. | Foto: Se souhlasem Pavla Pechouška

Podle autora Pavla Pechouška má být kniha památkou na patnáct sportovců Strakonicka a na úspěchy, kterých dosáhli ve své disciplíně a jimiž se nesmazatelně zapsali i do historie evropského i světového sportu.

„Ze Strakonic pochází řada sportovců, kteří svými výkony překonali nejen hranice kraje, ale celé České republiky či Československa. To je jeden z našich strakonických unikátů. Zdá se, že tu máme jakýsi sportovní vitamín,“ uvádí strakonický publicista a historik Jan Malířský.

„Podle mě vzniklo něco, co tu chybělo. Veliké příběhy, osobní zpovědi, zajímavosti, o kterých se ani nevědělo, to vše doplněno o nádherné fotografie. Skvělá publikace, která by měla byt součástí knihovny každého sportovního fandy na Strakonicku,“ uvádí sportovní novinář Jan Petráš.

Součástí knihy je bohatá fotografická galerie, která dokumentuje kariéru jednotlivých sportovců od dětství po dobu vrcholné slávy. Většinu nafotil Václav Pancer, vynikající fotograf České tiskové kanceláře.

Křest knihy se bude konat na Pivovarské pouti v sobotu 22. června v 18.15 hodin na hlavním pódiu, kde si můžete po celý den knihu i zakoupit. Následně bude k mání na prodejně Pivovaru Strakonice 1649.