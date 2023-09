Sportovní hry ve stylu casina a rytmu charlestonu se konaly ve čtvrtek 7. září Domově v Rybniční ulici ve Strakonicích.

Sportovní hry v Domově pro seniory v Rybniční ulici ve Strakonicích. | Foto: Archiv Domova pro seniory Rybniční Strakonice

Pozvání na sportovní hry přijali a stylově oblečení přijeli zástupci Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice, Domova se zvláštním režimem Kotva, Centra Sociální Pomoci Vodňany, Domu s pečovatelskou službou Strakonice, Domu pro seniory Lidická a samozřejmě se zúčastnil domácí - Domov pro seniory Rybniční. Týmy z Domova pro seniory Blatné a Domova pro seniory Světlo Drhovle a Písek se letos bohužel nemohly zúčastnit. Ale budeme se na ně těšit příští rok.

Akci zahájila vedoucí domova Jana Nevařilová, která v úvodu poděkovala sponzorům sportovních her a všem zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na chodu a organizaci her. Uživatelé domova a pozvaní hosté si poté mohli vychutnat divadelně taneční vystoupení laděné do 30. let - téma hazard v casinu a tanec v rytmu charlestonu. Vystoupení bylo (nejen v našich očích) zlatým hřebem a moc jsme si ho užili a diváci tanečníky a herce odměnili bouřlivým potleskem.

VIDEO: Senioři v Rybniční si užili nefalšované vepřové hody. To byla dobrota

Počasí nám letos přálo, už od rána byla obloha vymetená a tak na soutěžící čekaly disciplíny jak v prostorách, tak v zahradě domova. Sportovní klání bylo napínavé, soutěžící si prověřili svou zručnost, trpělivost, odhad a zkusili štěstí ve hře. V každém případě nešlo o výkon, ale o zábavu. Po vynikajícím obědě ve stínu zahrady vyhlásila ředitelka MěUSS Lenka Kratochvílová výsledky nejlepších sportovců a proběhlo předání krásných cen. Soutěžící si odnesli ale hlavně zážitky, nové známé a třeba novou chuť do života!

O hudební doprovod se v odpoledních hodinách postarali harmonikáři p. Talián a p. Tušek a nechybělo bohaté občerstvení. Třešničkou na dortu byla kouzelnická show kouzelníka Michala Kohouta.

Děkujeme všem sportovcům za účast a těšíme se na dalších Sportovních hrách 2024 na viděnou.

Jana Nevařilová, Domov pro seniory Rybniční Strakonice