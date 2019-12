Olympic ve Lnářích. | Foto: Luděk Blovský

Dlouho očekávaný koncert skupiny Olympic ve Lnářích dopadl na jedničku podtrženou.

Lnářský kulturní dům se letos naposledy proměnil v hudební arénu. Na místní pódium si v sobotu 21. prosince našel cestu legendární Olympic, který v rámci celorepublikové šňůry zahrál pro velice příjemně zaplněný sál.

Prosvícená scéna ožila nástupem muzikantů v 19 hodin. Hlasitý potlesk po příchodu doprovázel každý song, každou věc, kterou do nás kapela vypustila. Bylo parádní slyšet a zazpívat si takřka zlidovělé hitovky, které nás v podstatě provázejí celým životem. Osmý den, Dávno, Vlak, co nikde nestaví, Želva, Já… Je těžké vypíchnout jen některé skladby – co název, to pecka. Dobrá nálada a chuť ukázat to nejlepší ze svého umění z pódia vyzařovalo do všech stran. Hezký večer končil přídavkem Jasná zpráva a Dej mi víc své lásky, které zpíval unisono celý lnářský sál.