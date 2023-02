Sladovna otevírá novou laboratoř, můžete se tu přidat mezi tvůrce výstavy

Co potřebujeme od města? Co město potřebuje od nás? Čím si život ve městě můžeme zlepšit? Co je pro tebe město? Jaký je jeho smysl, principy? Kdo a co je součástí města? Odpovědi na tyto otázky mohou děti i dospělí nově hledat ve Vysokých trámech písecké Sladovny.

Laboratoř je již připravena na první návštěvníky. | Foto: Archiv Sladovny

V pátek 17. února ve 14 hodin se v písecké Galerii hrou slavnostně otevírá Laboratoř smyslu města – kreativní prostor, ve kterém dostanou návštěvníci příležitost ponořit se do tématu města a podílet se na vzniku nové výstavy. “Laboratoř je živý tvůrčí prostor, ateliér, který se několikrát do roka – s každým novým tématem – proměňuje. Je to místo, ve kterém mohou malí i velcí návštěvníci tvořit, hrát si, objevovat a navzájem se inspirovat společně s autory, umělci a lektory,” vysvětluje ředitel Sladovny Adam Langer. Laboratoř je již připravena na první návštěvníky.Zdroj: Archiv Sladovny Každý, kdo se programu zúčastní, se tak může stát spoluautorem velké výstavy, jejíž vernisáž se uskuteční v květnu během festivalu Pískoviště. V rámci Laboratoře bude také možné podílet se na vizuálu plakátu výstavy. V pátek bude rovněž v návaznosti na výzvu Suchej únor / Nepít je umění otevřený zážitkový Vodní bar. Nabídne například možnost připít si pramenitou vodou z místní studánky nebo zjistit, jaké to je pít všemi smysly. Karolína Voráčková, Sladovna Písek