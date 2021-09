Kavárna Oh My Deer Café: Dobrá káva, koncerty i nová terasa

Obrázky Ivy Hüttnerové Je už tradicí, že Zámek Blatná hostí každý rok řadu zajímavých výstav. Letos byla nejnavštěvovanější výstava Ivy Hüttnerové, která si získala srdce lidí jako herečka, moderátorka pořadu ČT Domácí štěstí,spisovatelka a také malířka naivních obrazů. Její obrazy, které jako by vypadly ze „starých dobrých časů“, byly k vidění v Rejtově paláci v srpnu a dýchal z nich klid a nostalgie. Obrazy Ivy Hüttnerové jsou také součástí stálých expozic naivního uměnív Paříži a Hamburku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.