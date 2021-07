Milí žáci, vážení rodiče, kolegyně, kolegové, přátelé, příznivci,

středou 30. června se uzavřel školní rok 2020-21. V posledních dvou letech bylo jen málo takhle rušných společných dnů a mne velmi těšilo to krátké předprázdninové setkání se všemi žáky a učiteli na venkovním hřišti. A myslím, že i všichni přítomní si užili toho být někde společně, osobně a na dosah.

Od října do května jsme se střídavě setkávali na distanční a prezenční výuce, a snažili se co nejpružněji reagovat na přicházející opatření. Hledali jsme cesty, jak si udržet optimismus a učit se a vyučovat a nezapomínat na to, že škola není jen o výuce, ale právě o společenství lidí, o vzájemnosti.

Distanční výuka nás naučila i jiné věci, než nacházíme ve vzdělávacích programech a plánech, nebo – jak se na první pohled zdá – než jen technické a digitální dovednosti. Připomenula nám, že mezi dovednosti, které všichni budeme potřebovat, rozhodně patří schopnost přizpůsobovat se změnám, zodpovědnost, samostatnost, schopnost přemýšlet o organizaci vlastního času a i schopnost nepodléhat přes všechny těžkosti pesimismu.

Změny proběhly i v areálu školy. Doslova před očima nám vyrostla nová školka, v provozu máme krásně vybavenou knihovnu, získali jsme do všech tříd nové digitální technologie. Upravena je naše přírodní zahrada, rekultivujeme prostranství před školou.

Jsem ráda, že poslední týdny školního roku nebyly jen o prezenční výuce, ale také o inspirativních setkáních, událostech, projektech, třídních výletech a společné práci ve škole.

Věřím, že jako škola jsme i letos obstáli a uplynulé období pro nás bylo silným impulzem. Na všechny naše žáky a celý tým zaměstnanců jsem velmi hrdá.

Všem vám děkuji, přeji vám klidné letní prázdniny a těším se na zářijové setkání.

Zuzana Drančáková

ředitelka školy