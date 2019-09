Vodňanské prezentující bude zastupovat mimo jiné Karel Burda. Místním ho představovat není třeba, protože za desítky let, během nichž zde působí jako fotograf a výtvarník, už ho znají snad úplně všichni. Ale pro mimovodňanské snad jen toto. „Do současné doby obeslal Karel Burda na 150 soutěží, získal 41 ocenění, zúčastnil se více jak 200 výstav společných či ve dvojici a uskutečnil 47 autorských výstav. Kromě své vlasti vystavoval i v Rakousku, Německu, Francii, Polsku, Maďarsku, Rusku, Švýcarsku a Austrálii. Je zastoupen v soukromých sbírkách v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Austrálii a Japonsku a Novém Zélandu.“

Z větší dálky přijede Marcela Straková z organizace Humpolecká 8smička. Areál, v němž sídlí, prošel proměnou na kulturní prostor, ve kterém je návštěvníkům zprostředkován kontakt s moderním a současným uměním. Co konkrétně to znamená, vysvětlí ve formátu 20 krát 20 Marcela Straková.

Název Smyčka představivosti si pro svou prezentaci zvolila bývalá předsedkyně Vodňany žijou Markéta Machková. „Vnímáme-li svět v obrazech, ukládají se obrazy v nás. Skrze obrazy si tak zvnitřňujeme kousky světa. Jsou pak kulturní výživou naší představivosti a ta zase hybatelkou mnoha našich jednání. Až posud pěkné, ne? Jenže každý v sobě máme obrazy uloženy jinak a nebo jiné,“ popisuje své vystoupení.

Dalším hostem, který se bude pohybovat takříkajíc na domácím hřišti, bude Monika Sádlová, členka Klubu vodňanských výtvarníků. Již od dětství se věnuje kreslení, hlavně perokresbě, od dubna 2019 začala pracovat po dvaceti letech technikou suchého pastelu a linorytu. „V roce 2018 jsem vymyslela a vytvořila průvodce pro děti po Netolicích s postavou Štěpánka Netolického a nyní pracuji na ilustraci první pohádkové knížky s Michaelou Machartovou,“ vysvětluje Monika Sádlová.

Restaurátorka Petra Šnokhausová vysvětlí, jak probíhá restaurování starého obrazu od začátku do konce. „Restaurování barokní olejomalby svatého Václava z osmnáctého století. Celý restaurátorský klasický postup od prvního kroku, tedy stabilizace a ochrany historické malířské originální vrstvy, až po nanesení závěrečného ochranného laku. Co je to voskovo-pryskyřičná rentoaláž alias dublování malby? Důležitost reversibilních materiálů v restaurátorském procesu,“ říká Petra Šnokhausová.

Jaroslava Papežová je výtvarnice ze západních Čech. „Výtvarné nadání v mé rodině je známé již po tři generace. Tvorba je pro mě životní potřebou, nutností. Podněty pro svoje díla nacházím prakticky všude. Ráda tvořím i na zakázku. Důležité jsou pro mě příběhy, které sbírám a které se prolínají celým dílem,“ představuje sebe a svou prezentaci Papežová.

Z nedalekého Písku přijede povídat ředitel galerie Sladovna Adam Langer. „Budu mluvit o tajuplné cestě za sluncem, životní zkušenosti při práci v dětském muzeu v japonské Hamadě. O tom, jak se japonské děti umí odvázat. Mohu improvizovat? Samozřejmě, jen potřebujeme vědět co přesně budeš dělat,“ vzpomíná Adam Langer.

Iva Bukačová je sice z Chelčic, ale učí ve Vodňanech. Jejích 20 krát 20 obrázků má název Svět v obrazech je příběhem.

Převahu žen potvrdí Radka Bošková, absolventka Fakulty designu a umění v Plzni, autorka výstavy vědeckých ilustrací „Ryby v obrazech", která se letos konala ve vodňanském MEVPISu a v budově radnice.

Vstupné na Pecha Kucha Night Vodňany je jako tradičně dobrovolné a bude použito k pořádání dalších kulturních akcí.

Pecha Kucha Night, která pochází z Tokia a její název znamená v japonštině „povídání”, se koná ve více než tisícovce měst po celém světě, a jejich počet každým dnem roste. Princip PKN je velice jednoduchý: každý prezentující promítá 20 obrázků a ke každému hovoří 20 vteřin. Je tak zajištěno, že se člověk dozví mnoho zajímavého za velmi krátkou dobu. „Jihočeské Benátky“ jsou tak jedním z nejmenších měst na světě, kde se PKN koná.

Ondřej Šmíd