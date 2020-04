Zákaz návštěv, ale i zákaz tato zařízení opouštět, nepochybně zkomplikoval život jim i Vám. Někteří možná nerozumí tomu, proč za nimi nikdo nechodí, ani z rodiny, ani ze strany duchovních či dobrovolníků. Chci Vás ubezpečit, že se snažíme všem klientům vysvětlit, proč je nemůžete navštívit.

Uvědomuji si, že situace je těžká pro obě strany, pro naše klienty i pro Vás, pro jejich rodiny a přátele. Dobře vím, jakou člověk cítí bezmoc, když se jeho blízký nachází v etapě života, kdy ze všeho nejvíce potřebuje přítomnost někoho blízkého a Vy mu ji kvůli zákazům nemůžete dopřát. To jediné, co pro Vás nyní mohu udělat, je napsat něco málo o situaci v domovech a nabídnout Vám alespoň nějakou možnost, jak se můžete s Vašimi blízkými v domovech v této složité době zkontaktovat.

Od samého počátku jsme zavedli všechna dostupná preventivní bezpečnostní opatření, abychom ochránili nejen naše seniory, ale i naše zaměstnance, kteří o Vaše blízké pečují. V maximální možné míře se snažíme eliminovat rizika nákazy. Personál je vybaven ochrannými pomůckami, které neustále musí nosit. V domově pro seniory jsou standardně nastavena hygienická opatření, která jsou nyní v době pandemie ještě daleko více zpřísněna. Rovněž se v maximální možné míře snažíme, aby se personál střídal co nejméně. Od 1. 4. 2020 jsou vytvořeny samostatné pracovní týmy, které se mezi sebou nepotkávají. Naší snahou je také to, aby se pečující personál vyhýbal kontaktu s veřejností. Proto MěÚSS zprostředkovává pracovníkům domovů pro seniory zajištění soukromých nákupů běžných potravin.

Podstatné je, že provozy obou domovů zatím běží v plném rozsahu. To znamená, že i za nižšího stavu personálu (1/5 personálu již nyní v provozu chybí) se klientům dostává péče na jakou byli vždy zvyklí a provoz na všech našich domovech je po všech stránkách plnohodnotně zajištěn.

Stejně tak je tomu u stravování. Klienti si stále mohou k obědu vybírat ze tří pokrmů a v průběhu dne dostávají jídlo v obvyklých časech. Pro Vaši informaci jen dodávám, že stravování probíhá individuálně na pokojích, od společného stravování jsme z bezpečnostních důvodů po dobu pandemie upustili. Do stravovacího provozu nemá nikdo kromě kuchařů přístup. Kuchaři jsou povinni rovněž nosit ochranné pomůcky. Ujišťuji Vás tedy, že je o Vaše blízké dobře postaráno, mají dostatek jídla i nápojů, a kromě možnosti výběru z jídel, mají také možnost si i něco „na přilepšenou“ dle svého přání objednat.

Co se týká společenského života v domovech pro seniory, tak ten se bohužel, díky nastalé situaci, výrazně změnil. Ve snaze uchránit všechny seniory před nákazou Covid-19 jsme již od počátku zrušili veškeré společenské akce, na které byli pozváni různí interpreti (zejména muzikanti). Zpočátku jsme se snažili tyto akce nahradit našimi vlastními aktivitami v malých skupinkách, ale postupně, s nárůstem nedostatku personálu, a hlavně s ohledem na snahu nescházet se ve skupinkách, je to stále náročnější. Všichni pracovníci se však snaží v domovech vytvářet a udržovat dobrou a pozitivní náladu. Naše instruktorky zajišťují společenský kontakt se seniory individuálně na pokojích a působí tak na psychiku našich klientů, aby zůstali v dobré kondici. Důležité je také to, že nastalou, pro nás všechny zcela mimořádnou, situaci našim klientům instruktorky vysvětlují a mluví s nimi i o opatřeních, která jsou platná zase venku, za zdmi našich domovů pro seniory. Snažíme se, aby klienti pochopili, že ve složité situaci jsou nejenom oni sami, když jsou uzavření před veřejností, ale také i ti ostatní, jejich rodiny a známí. Díky krásnému počasí posledních dnů mají uživatelé našich domovů také možnost jít ven na zahradu, kde se mohou projít nebo prostě jen tak pozorovat probouzející se jarní přírodu.

Abychom Vám alespoň částečně umožnili nějaký kontakt s Vašimi seniory, nabízíme Vám zprostředkování telefonických hovorů u těch klientů, kteří nejsou schopni nebo nemají možnost se s Vámi spojit sami. Pokud to bude z Vaší strany proveditelné, je také možnost videohovoru (pouze domov pro seniory Rybniční), abyste se se svými blízkými mohli i vidět. V případě zájmu můžete zavolat na telefon sociální pracovnice, se kterou se konkrétně domluvíte. Ta však nebude kontakt se seniorem sama hned realizovat, ale pouze ho zprostředkuje. Sociální pracovnici sdělíte své telefonní číslo, na které Vás budou pracovníci kontaktovat a uskuteční samotný hovor s klientem. Telefonní číslo, na kterém si lze domluvit zprostředkování hovoru je pro DS Rybniční 739 759 007 a pro DS Lidická 739 053 071. Navíc jsme zřídili e-mailové kontakty pro DS Rybniční vzkazyrybnicni@muss.strakonice.eu a pro DS Lidická vzkazylidicka@muss.strakonice.eu (upozorňuji na doménu .eu na konci obou kontaktů). Na tyto e-maily můžete posílat vzkazy a dopisy, které budou předány, popřípadě přečteny Vašim blízkým. Je nutné vždy uvést jméno a příjmení, komu je vzkaz určen.

Vzkaz je možné pouze předat, nikoliv na něj reagovat. Na vzkazy nebude možné odepisovat. To bohužel naše personální situace neumožňuje. Za všechny naše klienty, kteří nejsou sami s Vámi v telefonickém kontaktu, bych Vás ráda požádala o to, abyste se o telefonické spojení pokusili nebo napsali vzkaz. I přes naše velké úsilí udržet obyvatele domova v dobré psychické kondici je kontakt s rodinou něco, co nikdo z nás nedokáže ničím nahradit anebo kompenzovat. Proto Vás vyzývám, nebojte se zavolat nebo napsat. Zároveň prosím i o Vaši trpělivost. I když se možná případným počátečním peripetiím nevyhneme, pevně věřím, že vše časem doladíme a dořešíme. I pro nás jsou všechna tato opatření nová.

Dagmar Prokopiusová, ředitelka MěÚSS Strakonice



Domov pro seniory Rybniční

telefonický kontakt: 739 759 007

e-mailový kontakt: vzkazyrybnicni@muss.strakonice.eu





Domov pro seniory Lidická

telefonický kontakt: 739 053 071

e-mailový kontakt: vzkazylidicka@muss.strakonice.eu