Nejvíce radosti přinesla pouť dětem. Pohoupaly i povozily se na pouťových atrakcích, ty starší zkusily svou přesnou mušku na pouťové střelnici, dopřály si vynikající rolovanou zmrzlinu, škvarkové tyčinky i cukrovou vatu. V novém parku pod fotbalovým hřištěm si vyzkoušely hravé tvůrčí dílničky – malovaly dřevěné hračky, vybarvovaly omalovánky, skládaly puzzle a vyrobily si kouzelnou záložku do knížky zdobenou paličkovanou aplikací (připravila společnost Sedlická krajka).

Skupina historického šermu Vendetta ze Strakonic vystoupila se svým programem hned dvakrát. V dopolední části nabídla divákům představení s názvem Do poslední kapky, odpoledne pak překvapila diváky poutavými ukázkami boje za použití rozličných sečných i palných zbraní. Ohlušující rány z děla se nesly po celé Sedlici.

Zdejší farnost připravila v kostele sv. Jakuba Staršího zajímavou přednášku nazvanou Liturgické oděvy včera a dnes, kterou prezentoval František Jirsa. Během výkladu si bylo možné prohlédnout bohatě zdobené ornáty s motivy svatých, barevné štoly, ale i rochety a jiná mešní roucha. Zajímavostí byl jednoduchý bílý ornát zdobený paličkovanými aplikacemi v podobě zlatých a zelených fíkových listů, který pro pana faráře ušila a upaličkovala místní rodačka. Následovala komentovaná prohlídka kostela v podání Davida Maňhala.

Velké oblibě se těšily také všechny výstavy. Na radnici byly k vidění překrásné kostýmy ze slavných filmových pohádek Tři oříšky pro Popelku, Saxana nebo Princ a Večernice. Všichni byli upřímně překvapeni, jak malé kostýmy jsou. Asi by je dnes oblékl už jen málokdo. Na faře mohli návštěvníci obdivovat výstavu s názvem 100 plus jedna krajková variace, k vidění byly nejrůznější druhy krajek a zdobení nejen na oděvech, ale také na povlečení nebo kapesníčcích či ubrusech. Všechny exponáty dodala společnost Sedlická krajka. Obě tyto výstavy bude možné navštívit i při Krajkářských slavnostech, které se uskuteční již tuto sobotu 6. srpna od 10 do 17 hodin. Otevřeno měl také nový fotografický ateliér Markéty Dzurčaninové.

Snad nejvíce, tedy soudě podle počtu diváků, návštěvníky nadchla adrenalinová provazolezecká slack show v podání dua Michal Pírek a Honza Procházka. Kluci byli senzační a na zavěšeném laně předváděli hotové divy. Do programu vtáhli i několik dobrovolníků z publika.

Mgr. Kateřina Brabcová, město Sedlice, místostarostka