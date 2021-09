Takto po letech Josef Karlovec vzpomíná na své taneční:

Chodil jsem do průmyslovky v Kutné Hoře a i do tanečních 1959-60 Skupinovka v Lorci u pivovaru. A zajímavost nakonec. Moje tanečnice Maruška chodila taky do průmky a tancovali jsme spolu v roce 1960. Po letech jsme se pak znovu potkali na oslavě 150. výročí založení průmyslovky v Kutné Hoře, to byl rok 2020, takže po 60-ti letech. Bylo to krásné shledání.

Na své první krůčky v tanečních zavzpomínal také Oldřich Suchoradský, jeho příběh a fotky z mladých let si můžete prohlédnout v tomto článku:

