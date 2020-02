Český svaz žen Volyně připravil na sobotu 8. února v sále Na Nové Babský bál.

Babský bál ve Volyni. | Foto: Pavla Dendisová

Český svaz žen to měl dobře zorganizované a o bohatou tombolu nebyla nouze, jen lidí bylo poskromnu.I tak se ples se opravdu vydařil. Kapela K-band to rozjela hned od začátku a hrála do brzkých ranních hodin. Sama jsem tento ples navštívila a bavila se od začátku do konce. Takový ples mohu jen doporučit.