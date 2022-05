S angličtinou pomáhá ve Volyni Američanka Kelsey, přijela až z Minnessoty

V novém školním roce na středních školách po celé České republice pomáhá s výukou angličtiny 33 stipendistů Fulbrightova programu. Mladí Američané ve věku od 21 do 29 let, čerství absolventi bakalářských nebo magisterských programů, do České republiky jezdí asistovat místním učitelům již od roku 2005 a celkem se jich na tomto programu vystřídalo více než 200. Jednu asistentku díky tomuto programu získali i ve Volyni.

Asistentka z Minnessoty Kelsey Halverson pochází ze země hor a sněhu, jejím přáním bylo poznat české hory i život a školu na malém městě. | Foto: Archiv Střední a jazykové školy Volyně