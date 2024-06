Rybářských závodů v Čejeticích se zúčastnilo 39 borců

Na tradičních rybářských závodech 1. června 2024 se na obecním rybníku v Čejeticích sešlo 39 rybářů všech kategorií. V té do devíti let sedm, od 10 do 15 let 12 a od 16 do 99 let 20.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Obec Čejetice pořádala rybářské závody jako oslavu Mezinárodního dne dětí. A jaké bylo pořadí? Kategorie do 9 let:

1. Tomáš Háva, 193 cm

2. Kryštof Culek, 188 cm

3. Petr Brand, 181 cm Kategorie 10 až 15 let:

1. Filip Dobřemysl, 494 cm

2. David Přibyl, 441 cm

3. Jakub Míka, 398 cm Kategorie 19 až 99 let:

1. Zdeněk Váca, 744 cm

2. Pavel Eliášek, 512 cm

3. Petr Hanzlík, 475 cm