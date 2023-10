Je tu podzim a s ním sezona výlovů. Čerstvé ryby najdete nejen na pultech obchodů, ale budete si je moci koupit i přímo u rybářů na hrázích rybníků. Přinášíme vám recept na úpravu rybího masa od známého českého kuchaře Miloše Štěpničky, konkrétně z knihy Nový velký rybí receptář.

Rybí kastrůlek pana katechety. | Foto: Vladimír Doležal z publikace Miloše Štěpničky Nový velký rybí receptář

Rybí kastrůlek pana katechety

Připravíme si:

Půlku kapra – nejlépe filet, u kterého si prořízneme kostice, sůl, 4 stroužky česneku, 1 velkou lžíci másla, 100 g uzené slaniny, 1 menší cibuli, mletý pepř

Postup:

Kapří filet rozřežeme na menší porce. Za předpokladu, že porce mají prořezané hřbety, tak po prosolení můžeme ihned začít s tepelnou přípravou. Porce potřeme rozetřeným česnekem. Do kvalitní pánve s nepřilnavým povrchem dáme rozpustit máslo, na něm osmahneme polovinu slaniny pokrájené na menší nudličky spolu s najemno pokrájenou cibulkou. Do tohoto základu položíme načesnekované menší kapří porce, povrch posypeme proužky zbylé slaniny, všeještě opepříme a krátce všechno osmahneme.

Obsah pánve opatrně podlijeme, vložíme do vyhřáté trouby a přibližně 20 minut pečeme. Na pánvi s nepřilnavým povrchem se nemusíme bát, že se nám maso přichytí. V podstatě by to šlo provést i v menším pekáči vystlaném papírem na pečení. Obsah průběžně kontrolujeme a několikrát porce přelijeme vypečenou šťávou, bude li to nutné, přidáme ještě trochu vody. Výborné je to s různě upravenými brambory, ale chléb by také stačil.

Za poskytnutí receptu děkujeme Aleně Doležalové z nakladatelství Dona s.r.o.

