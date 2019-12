Starostka obce a členové výboru Číčenického klubu, z.s. se domluvili, že se obě akce spojí a nově se uspořádá jedna velká akce Rozsvícení vánočního stromu v Číčenicích s Mikulášskou nadílkou.

A proto jsme se první prosincovou neděli poprvé společně sešli u vánočního stromu u OÚ v Číčenicích. Starostka obce přivítala všechny přítomné občany, poděkovala Generálnímu partnerovi Skupině ČEZ.

Pak mezi nás přišel anděl s Mikulášem. Pro děti byla připravena sladká nadílka, kterou si zasloužily písničkou nebo básničkou. A protože by to nebyla pravá Mikulášská nadílka, kdyby chyběli čerti, tak i mezi nás přišli. Na návsi u úřadu se najednou objevili Krampuásci. To bylo to slibované překvapení. Pro někoho více, pro někoho méně.

Pak jsme si rozsvítili vánoční stromek a kdo chtěl si zazpíval koledy. Na zahřátí se podával teplý čaj, grog, griotka i punč. K zakousnutí bylo připraveno sladké i slané. Všichni přítomní obdrželi malý dárek.

Popřáli jsme si krásný adventní čas a vše dobré do nového roku.

Zdeněk Vrzák