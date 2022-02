Výstavu fotografií z masopustních průvodů z let 1961, 1962 a 1967 připravilo ve vodňanském infocentru Městské muzeum a galerie Vodňany. Výstavu můžete navštívit až do 26. března.

Otevřeno je:

pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin

sobota od 9.00 do 12.00 hodin

neděle - zavřeno

Za poskytnutí snímků děkujeme Jitce Velkové z Městského muzea a galerie Vodňany.

Pokud máte i vy doma staré snímky z masopustních průvodů, zašlete nám je na e-mail: foto@denik.cz, rádi je zařadíme do naší galerie. Předem děkujeme!

