Osazenstvo této nemocnice se přesunulo do Velké Británie již v listopadu 1943 a ve Francii se vylodilo na pláži Utah jedenáct dní po Dni D, tedy 17.6.1944. Evropou nemocnice postupovala v rámci První americké armády a po osvobození Francie se dostala na konci září do Lucemburska. V říjnu se pak přesunula do Belgie, kde později poskytovala péči vojákům raněným během Bitvy v Ardenách. V Belgii nemocnice zůstala až do půlky února 1945. Následoval postup přes Německo, až se na začátku května dostala nemocnice do Bavorska, nedaleko našich hranic.

Evakuační nemocnice byly mobilní nemocnice, které působily v bojové zóně a v řetězci zdravotnické pomoci navazovaly na polní nemocnice. Byla zde poskytována nezbytná péče zraněným, kteří byli dále vraceni zpět na frontu nebo odesíláni pro delší hospitalizaci do nemocnic v zázemí. Kromě stanů pro operace měla nemocnice k dispozici také laboratoř, rentgen či zubaře. V nemocnici se 400 lůžky sloužilo na 300 vojáků. Většinu tvořil pomocný personál, kromě lékařů a dalších důstojníků zde pracovalo také 40 zdravotních sester.

Dvanáctého května 1945 opustila 67. evakuační nemocnice (67th Evacuation Hospital) bavorský Bayreuth a zamířila do Československa, to už jako součást Pattonovy Třetí armády. Následující den otevřeli nemocnici v Chebu a to v rámci fungování První pěší divize. Velitelem nemocnice byl plukovník John L. Crawford. Nemocnice zde fungovala především pro německé válečné zajatce, jednalo se o jakousi třídící stanici. Cílem bylo zkontrolovat zraněné a nemocné německé vojáky a určit, co s nimi bude dál. Na práci byl využíván německý personál (včetně lékařů) a používán byl ukořistěný německý zdravotnický materiál. Američtí lékaři byli překvapeni množstvím amputací, se kterými se zde setkali, němečtí kolegové jim to objasnili tak, že neměli penicilín, takže situace řešili amputacemi. Z nemocí se zde objevoval tyfus, záškrt či úplavice.

Nemocnice byla postavena ve stanech uvnitř zajateckého tábora. V dobových hlášeních se nepíše, kde přesně nemocnice stála, ale podle dochovaných filmových záběrů šlo pravděpodobně o tábor na chebském letišti. Nemocnice zde fungovala jen dva týdny, přesto měli za tu dobu 2213 pacientů.

25. května jednotka odjela do Mariánských Lázní a o týden později otevřela nemocnici v tomto městě. Zde již mělo osazenstvo nemocnice život jednodušší. Zdravotní sestry byly ubytované v hotelu Germania. Vojáci byli v hotelu Műhle a důstojníci se nastěhovali do nedaleké vily.

A tak mohl Warren W. Hale (1905 – 1988), lékař z Oregonu, poslat v červnu 1945 z Mariánských Lázní domů dopis, kde napsal: „Výpadky proudu, noční nálety a útoky, minová pole, všude nápisy „Cesty vyčištěné k živému plotu“, stíhačky a bombardéry nad hlavou den za dnem, oběti, mrtvé krávy a koně, zničená města a vesnice – vše už je za námi.“

Nemocnice byla otevřena v pětipatrovém hotelu, z tanečního sálu se stal sál operační. Vzhledem k tomu, že bylo již po válce, změnilo se také poslání nemocnice. Ta nyní fungovala jako „staniční nemocnice“ se 300 lůžky. Objevovali se zde z velké části chroničtí a částečně invalidní pacienti, bylo tu množství pacientů se svrabem a poprvé s jednotkou pracoval taky neuro psychiatr. Během měsíce června měli 863 pacientů. Od července pak byli pacienti většinou už z jednotek XXII. sboru americké armády.

Jednou ze zdravotních sester, která prošla celé martyrium z pláže Utah až do Mariánských Lázní, byla Helen Boothroyd (1920 - 2013). Pocházela z města Maynard ve státě Massachusetts, kde vystudovala střední školu. V roce 1942 dokončila v Bostonu studium na Boston Carney Hospital School of Nursing a stala se zdravotní sestrou. V touze podpořit válečné úsilí se v březnu 1943 přihlásila do armády a na začátku června již nastupovala v hodnosti poručice na loď do Skotska.

Na konci října 1945 se vrátila do USA v hodnosti kapitánky a až do roku 1964 pracovala v nemocnici pro veterány v Massachusetts. Výjimkou byly tři roky války v Koreji, kdy se jako členka sboru armádních zdravotních sester starala o raněné, tentokrát ale už na půdě USA.

V roce 1964 vstoupila do Řádu benediktinů a následně přijala jméno Sestra Irena. Zbytek života pak strávila v opatství Regina Laudis ve městě Bethlehem v Connecticutu. Přinesla si sem s sebou vojenskou disciplínu a ochotu sloužit v první linii. Jako zdravotní sestra zde měla několik desetiletí na starosti klášterní ošetřovnu. Život v klášteře nespatřovala tak rozdílný od života, na který byla zvyklá v armádě. Odebírala do konce života noviny The Army Times a vždy ve svých modlitbách myslela na ostatní válečné veterány.

67. evakuační nemocnice zůstala v Mariánských Lázních až do 16.8.1945, kdy byla vystřídána 59. polní nemocnicí (59th Field Hospital). Jejich služba v Evropě ale ještě nekončila, čekal je ještě tříměsíční pobyt v německém Erlangenu. Před Vánoci se pak její členové konečně dočkali toho, že odplouvají z francouzského přístavu Marseille, na Nový rok 1946 připlouvají do New Yorku a následující den byla jednotka deaktivována.

Zaslal Jiří Frýbert. Děkujeme.