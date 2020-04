Redaktoři pečou: Domácí rohlíky Kláry Alešové

Nouzový stav v České republice s sebou přinesl v tisících domácností mimo jiného i každodenní vymýšlení obědů a večeří. A vymyslet jiné jídlo na každý den, může být oříškem. Obzvlášť s ohledem na to, že mnozí nechtějí do obchodů vyrážet několikrát týdně. Pojďte se podělit o své recepty! Do vaření a pečení se denně pouštějí i redaktoři Deníku, kteří se s vámi o nejlepší recepty také podělí a rádi se nechají zase inspirovat od vás.

Recept na domácí rohlíky redaktorky Kláry Alešové. | Foto: Klára Alešová

Klára Alešová, Strakonický deník

DOMÁCÍ ROHLÍKY

1 kg hladké mouky

500 ml vody

50 g droždí

3 polévkové lžíce cukru

1 polévkové lžíce soli

100 ml oleje

250g másla (sádla)

Nejdříve z trochy mouky, vody a droždí nechám na teple vykynout kvásek. S ním potom promíchám ostatní přísady. Po vykynutí těsta vyválím, nakrájím trojúhelníčky a smotám do tvaru rohlíku. Na plechu ještě nechám cca půl hodiny kynout. Pak se peče v rozpálené troubě na 230 stupňů asi 12 minut. Po upečení je sundám na rošt a nechám vychladnout. Před pečením rohlíky mažu vodou, možné je to třeba i vajíčkem a posypat solí, semínky, a podobně. "Pečivo kupujeme balené a když už jsme měli dost chleba a baget, přišly na řadu domácí rohlíky. Všem moc chutnají a za týden jich peču někdy i šedesát. Zatím žádný nezbyl. Navíc jsou bez mléka a vajec, třeba pro alergiky," doplnila Klára Alešová.

