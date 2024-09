Údržbář výrobních strojů - junior Jsme EM POLAR! Rodinná firma z Blatné s tradicí v zakázkové výrobě strojů průmyslového chlazení, tepelných čerpadel a dalších tlakových zařízení. Jsme lídrem v dodávkách udržitelných řešení pro potravinářství, procesní techniku, petrochemii a oil&gas. Máme zákazníky po celém světě a pro další rozvoj hledáme právě tebe, abys doplnil náš téměř devadesátičlenný tým na pozici: Údržbář výrobních strojů - junior Koho hledáme? Máš vzdělání v elektro oboru. Orientuješ se v pneumatických a hydraulických systémech. Nechybí ti zručnost, pečlivost a spolehlivost. Dokážeš pohotově reagovat na nenadálé situace a aktivně se podílet na jejich řešení. Co tě čeká? Tvým hlavním úkolem bude péče o bezproblémový provoz výrobních strojů, nářadí a zařízení. Budeš se starat o opravy poruch, ale také preventivní údržbu strojního vybavení. Co nabízíme? Pestrou pracovní náplň a skvělý tým. Stabilitu… Tedy vlastně růst! Stravování ve firemní jídelně, samozřejmě s příspěvkem zaměstnavatele. Přispějeme ti i na dopravu do zaměstnání. 5 dní placené dovolené navíc (celkem 25 dní placené dovolené). Motivační bonusový systém. Zaměstnanecké výhody: podnikové stravování, příspěvek na dopravu, příspěvek na životní/penzijní pojištění a další. Kontakt e-mail: prace@em-polar.cz, telefonicky: 383422865 od 8.00 do 15.30 hodin 35 000 Kč

Detail nabízené práce