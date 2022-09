Radomyšl opravila svoji sokolovnu opravdu luxusně. Nahlédněte dříve, než otevřou

/GALERIE/ Turistický ruch ve svém okolí chce podpořit městys Radomyšl a pustil se proto do oprav místní sokolovny, které už je kolem stovky let. Slavnostní otevření nových prostor je naplánované na sobotu 17. září 2022. Vy můžete už nyní do moderních prostor nahlédnout. Za fotky děkujeme Janu Škrlemu.

Sokolovu v Radomyšli rekonstrukce změnila k nepoznání. | Foto: Jan Škrle

Program slavnostního otevření Sokolovny Radomyšl

16.00 Slavnostní zahájení

- vystoupení baráčníků a Divadelního spolku Radomyšl

- ukázka čepování piva přímo od sládka Společenský večer pro všechny generace

- 20.00 koncert Michala Šindeláře

- 20.30 disco Jiřího Benedikta

(připraveno je občerstvení za retro ceny) Sokolovna nyní nabízí širokou škálu využití: restauraci Pilsner Urquel s moderně vybavenou kuchyní na 300 jídel, multifunkční sál a menší salónky s nejmodernějším vybavením, kde se mohou konat koncerty, divadla, plesy, konference, svatby, narozeniny, pohřby a jiné.

Součástí objektu je i ubytování ve 4 pokojích s koupelnou a WC v podkroví. Rekonstrukce sokolovny vyšla na přibližně 42 milionů korun, z toho pět milionů je dotace z Krajského investičního fondu Jihočeského kraje. Na pořízení nových židlí a stolů padlo dalších přibližně 800 tisíc korun, z toho 591 000 je dotace EU. Za fotky děkujeme Janu Škrlemu, za informace Luboši Peterkovi