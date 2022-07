"Ve středu 29. června 2022 jsem si projel a nafotil cestu od odbočky k Bažantnici na začátek Pracejovic. Podle již upravené a průjezdné cesty to tu muselo být z pondělí 27. června na úterý hrozné. Ti co to odstraňovali, odvedli v skutku velký kus práce," popisuje situaci Jan Malířský.