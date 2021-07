Také si myslíte, že když odběhnete z bytu jen vynést odpadky, že se k vám za takový moment nemůže nikdo vloupat? Průměrnému zlodějíčkovi trvá maximálně pět vteřin, než si otevře obyčejné neuzamčené dveře a pouhých patnáct vteřin, pokud nejsou zamčené dveře bezpečnostní.

Před dovolenými přinášíme několik osvědčených rad, jak zabránit tomu, aby se váš domov nestal cílem zloděje:

* Snažte se navázat a udržovat dobré vztahy se sousedy, se kterými si nastavte kontrolu nad svým domovem, například že pravidelně vybírají schránku a zalévají květiny.

* Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se ve svém okolí odjezdem na dovolenou.

* Při odchodu z domova vždy zamykejte dveře a zavírejte okna. Okno v poloze ventilace a mikro ventilace není zavřené!

* Pokud po návratu domů zjistíte, že se k vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Neprodleně volejte linku tísňového volání 158. Před příjezdem policistů z taktických důvodů do objektu nevstupujte a neuklízejte. Mohli byste tak zničit pro kriminalisty to nejcennější, a to stopy, které pachatel na místě zanechal.

Velkou výzvou jsou pro zloděje i otevřená okna, byť na ventilaci, balkony a podobně. I letos se proto Policejní prezidium ČR připojilo k Evropskému dni proti vloupání. Preventistky Městské policie Strakonice a Územního odboru Policie ČR ve Strakonicích se na toto téma zaměřily, vyrazily do ulic města, aby lidi varovaly před tímto nebezpečenstvím a seznámily je se speciální aplikací s názvem Zabezpečte se! Chraňte majetek i svým sousedům. Aplikace je dostupná ke stažení na Google Play i App Store.

Pro ilustraci, vloni policie zaregistrovala jen na Strakonicku 18 případů vloupání do rodinných domů, 14 případů vloupání do chat a chalup a čtyři případy vloupání do bytů. Škody po nájezdu zloděje, který bere kromě cenností a financí vše, co může ještě zpeněžit, bývají vyšší, než by stálo pořízení účinného mechanického nebo elektronického zabezpečovacího zařízení.

Jaromíra Nováková, PČR Strakonice, Jaroslava Krejčová, MP Strakonice