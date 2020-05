Zajímá vás, jak vypadá Strakonicko z nebe? V přiložené galerii máte jedinečnou šanci spatřit místa, která si oblíbil nejeden režisér.

Strakonice | Foto: CBS Nakladatelství

Z výšky se můžete podívat na město Strakonice, ale i Volyni, Hoštice a spousty dalších malebných vesniček. Snímky pocházejí ze zlínského CBS Nakladatelství, které připravuje knižní edici Česko z nebe. Ta ukazuje lidem krásy naší země z pohledu ptáků a přivádí je tak na lepší myšlenky, a snaží se o to i v této nelehké době.

Fotografie ukazují řadu známých míst i neznámých zákoutí. Vedle dominant regionu představují i pohledy, které se lidem běžně nenaskytnou. Uvidíte přírodní zajímavosti, architektonické skvosty i ukrytá zákoutí tohoto regionu a díky místním starostům, kteří vědí o regionu nejvíce, se v knize dozvíte i mnoho zajímavých pikantností z jednotlivých míst.

Fotografie v knize jsou pořízené především z letadla. „Po několikaletém létání nad Slovenskem jsem se rozhodl v roce 2012 začít objevovat z nebe i Česko. Musím uznat, že je to úplně jiná krajina než naše hornaté a bouřlivé Slovensko. Česko mi připadá jako pohádková země. Z nebe jsou vidět malebné vesničky a návsi s jezírky, o kus dál zase nádherné zámečky nebo dominantní hrady. Velkým zážitkem pro mě bylo letět okolo úchvatných historických měst. Do české krajiny jsem se opravdu zamiloval a velmi rád se s Vámi podělím o to, jak jsem Česko z nebe viděl,“ říká majitel firmy, pilot a fotograf Milan Paprčka.

Česko z nebe je první ucelená edice knih s leteckými fotografiemi, která v České republice vzniká. Kniha leteckých fotografií Strakonicko z nebe vyjde v druhé polovině tohoto roku.