Výhled do okolí Ohrazenic, Tažovický zámek, kamenná boží muka nad Kraselovem a mnoho dalších míst můžete navštívit s fotografem Janem Malířským. Všechny tyto lokality za vás obešel, vy se teď můžete jen pohodlně usadit a vybírat z fotografií místo, kam třeba povede vaše další procházka.

Ohrazenice. | Foto: Jan Malířský, Strakonice

Své putování jsem začal u kapličky na vršku nad Ohrazenicemi, kolem se popásají koně z Farmy Ohrazenice, v okolí je krásná příroda a rozhled do okolí. V dáli je vidět i Tažovická Lhota. Na louce od podzimu zůstalo několik zapomenutých obřích pýchavek, což i mě, jako zkušeného houbaře, zarazilo, protože jsem si myslel, že jsou to mraveniště.

Z těchto míst vedla má cesta do tažovického zámku. Přes vysokou kamennou zeď toho moc neuvidíte, ale pár obrázků alespoň trochu ukáže zámek, jehož posledními majiteli byl od roku 1869 rod Mayerů. V obci je pak mnoho zajímavostí, hlavně dvouobloukový můstek z roku 1815 přes Kolčavu se sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1771 a výklenkovou kapličkou, na návsi najdeme kapli Panny Marie.

Při odbočce k Božím kamenům nad Kraselovem stojí kamenný kříž, odkud vedla cesta k Makarovu. U odbočky na Milčice jsem míjel kamenný kříž a na začátku obce výklenkovou kapličku. Přímo v obci se nachází kaple sv. Martina a několik zajímavých usedlostí. Například č. p. 3 s obrazem sv. Jana Nepomuckého a další usedlosti se štíty ve stylu selského baroka. V obci nechybí památník obětí světové války a křížek, na který natrefíte u zdi na konci obce.

Následněě se vydávám dolů k Sloučínu, kde u odbočky stojí kaplička sv. Jana Nepomuckého. Cesta vedla přes Pracejovice do cíle mého výletu - Drachkova. Ten se rozrůstá novou moderní výstavbou, ale přesto je zde mnoho starých usedlostí se znaky selského baroka jako č. p. 12, 17 a 57, na návsi pak památník obětí světové války a kaple sv. Prokopa. Mým posledním snímkem byl křížek poblíž Bažantnice.