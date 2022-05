Naše cesta začíná v obci Pražák, kam se můžeme dostat například vlakem. Od kapličky a pomníku obětem světové války projdeme až na konec obce k fotbalovému hřišti, kolem kterého vede cesta pro pěší – do kopce k lesu. Hned tady si můžeme prohlédnout nádherný a zachovalý židovský hřbitov, kam se pohřbívalo ještě roku 1994.

Po krátkém odpočinku pokračujeme cestou dál lesem do kopce – něco málo přes 1 km. Z lesa vyjdeme na velkém parkovišti ve Vodňanských Svobodných Horách. Před silnicí stojí krásná kaplička sv. Linharta, my přejdeme silnici a pokračujeme dál nahoru do vsi až k rozhledně Haniperk.

Za tip na výlet děkujeme Janu Malířskému ze Strakonic