Po celý den, od 11 do 17 hodin, budou v kovárně probíhat speciální vodnické prohlídky, návštěvníci si budou moci zasoutěžit v ryze vodnických či vílích dovednostech a v naší výtvarné dílně si vytvořit podzimní dekoraci.

Několikrát za den pak příchozí uvidí krátkou pohádku hudebně divadelní skupiny Rybníkáři, se kterými uložíme hastrmanka Volšovečka k zimnímu spánku. Rádi také přivítáme vodní havěť z přilehlých či dalekých vodních toků, proto všichni příchozí hastrmánci, žabičky a víly budou odměněni.

Po celý den bude na pohádkové bytosti dohlížet naše laskavá vodní královna – Miss České republiky a Queen of the World Kateřina Stočesová.

No a dospěláci si budou moci, jako každý rok, zasoutěžit o nejlepší jablíčkovou mňamku! Pokud něčí babička, maminka, teta nebo i tatínek umí upéct ten nejdobřejší štrúdl, stačí, když upečou o jeden navíc a donesou ho k nám do kovárny do 14.30 hodin. Odborná porota, v čele s pohádkovým režisérem Zdeňkem Troškou, vybere vítěze, na kterého čeká hlavní cena – Troška Tance s Troškou!

V průběhu celého odpoledne bude k tanci a poslechu hrát oblíbená country kapela Žízniví Dubáci.

Nebudou samozřejmě chybět štrúdly a další pochoutky pro mlsné jazýčky.

Za pozvání na akci děkujeme Tereze Procházkové, čertům, hastrmanům a ostatní pohádkové havěti z kovárny