Věra Dobešová do své prvotiny zařadila vše, co jako malá holka sama řešila, na co se ptala a na co většinou nedostávala odpovědi. „Tato kniha je takový souhrn základních informací o ezoterice. Mým cílem nebylo dopodrobna popisovat a vysvětlovat jednotlivá témata, ale nastínit jejich existenci a kdo bude chtít, může si další informace vyhledávat dál,“ říká autorka. Zejména mladé slečny se v příjemně laděné publikaci mohou dotknout astrologie, numerologie, andělských čísel, snů, talismanů, bylinek, partnerských a erotických horoskopů, květomluvy, zjistí, co znamená řeč těla, nebo co vzkazují egyptští bohové.

Jaké téma z těch, co popisujete v knize, jste jako malá holka nejčastěji řešila, aniž byste tehdy tušila, že už koketujete s ezoterikou, tajemnem?

Když mi bylo devět let, zjistila jsem, že je se mnou něco jinak, než jak mají ostatní děti. Například jsem si přála, aby si stejně stará holčina, která mi byla nějak nesympatická, rozbila koleno. Ona skutečně upadla a koleno si sedřela. Jenže já chvíli poté upadla také a kromě obou kolen jsem si sedřela i ruce. Tak to v životě chodí – přejete-li druhému něco zlého, vrátí se vám to i s úroky. Dále jsem zjistila, že se plní moje proroctví ze snů. Pamatuji si, jak jednou přišla maminka, že se zabil náš známý v autě. Já jí skočila do řeči a přesně popsala místo, kde se autonehoda stala. Rodiče nemohli pochopit, jak to můžu vědět, a koukali na mě jak na strašidlo. Podobné příhody přibývaly. Někdy to bývaly jen nepříjemné pocity, které se následně měnily v realitu. Časem jsem začala svým pocitům rozumět.

Proč jste se rozhodla napsat Slabikář ezoteriky?

Právě proto, že jsem pochopila, jakým darem jsem byla obdarovaná. Víte, patřím mezi generaci takzvaných Husákových dětí a ta doba nebyla v tomto směru lehká. Nikdo se takovými schopnostmi nechlubil, tohle režim neuznával, bylo to tabu. Touto publikací jsem chtěla pomoci těm, kteří zjistili, že je s nimi asi také něco jinak.

Do knihy jste zařadila mimo jiné i druidský horoskop nebo poselství runy. Měly by to být staletími prověřené charakteristiky jednotlivých znamení zvěrokruhu i magických kamenů. Platí to ale i pro současnou dobu?

Víte, jsou to léty prověřené vědomosti. Ale ano, máte pravdu, něco je třeba si přeložit do současnosti. Nicméně to podstatné zůstává a kdo chce, ten v tom moudro najde.

Jaké téma z té velké ezoterické rodiny je vám nejbližší?

Sny. Sny a vidění. Ty mě provází od dětství. Časem jsem k tomu přidala karty. Většinou mi stačí, když se člověku podívám do očí a vím, co potřebuje, karty to jen potvrdí. Prostě to z toho člověka cítím. Třeba kolem mě na ulici projde člověk a já vím, že ho ukrutně třeští hlava a rozjíždí se mu migréna, protože za celý den vypil tři kávy a nic jiného. A nemůžu mu nic říct. Musela jsem se naučit ctít pravidla, protože z počátku jsem za každým bolavým člověkem chtěla běžet a poradit mu, co dělá špatně.

Takže jste věděla i to, že knihu Vím, co vím napíšete…

V době, kdy jsem hltala všechny informace o ezoterice, jsem potkala i pár známých a slavných osobností z tohoto oboru. Nezapomenu například na mé první setkání s Janou Skálovou nebo úžasnou Jaruškou Šindelářovou. Bohužel, tato dáma už není mezi námi. Když jsem k ní na výklad karet přišla poprvé, chtěla jsem, jak jinak, vědět, co mě čeká. Její odpověď mě zarazila. Řekla mi, že se mnou ztrácí čas, že vidění mám v sobě, takže vím… Nakonec jsem k ní jezdila dva roky, učila mě Reiki. Vzpomínám na ni s láskou a pokorou. Při jednom sezení mi mimoděk oznámila, že budu psát knihy. Začala jsem se smát, považovala jsem to za nemožné. Pak to do sebe začalo zapadat. Uvědomila jsem si, že mi toto předpovědělo několik kolegů, kteří se kolem ezoteriky točí také. V poslední době mě dost popichovali i mí klienti a známí, abych to, co vím, hodila konečně na papír. Ano, samozřejmě, knih na toto téma bylo napsáno více než dost, ale žádná se základními informacemi. Vím, že se lidé bojí věcí, které neznají. Nicméně myslím si, že je zbytečné bát se něčeho, co nám dokáže pomoci a varovat nás před nebezpečím.

Měla byste nějakou dobrou radu pro rok 2022, aby byl přívětivější?

Pokud budeme ctít moudro našich předků a vážit si jejich životních zkušeností, pokud si nenecháme vzít selský rozum, nadsázku a náš úžasný smysl pro humor, bude dobře. Přeji všem hlavně zdraví, abychom se mohli volně nadechnout a nebáli se říci ne všem hloupým příkazům.

Jaroslava Krejčová