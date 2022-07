Uzavírka Velkého náměstí Od pondělí 25. července 2022 čeká řidiče projíždějící skrz strakonické Velké náměstí úplná uzavírka. Důvodem jsou opravy zvýšeného prahu na komunikaci před domem čp. 55. Uzavírka by měla skončit 31. července 2022.

Řidiči, kteří Velkým náměstí projíždějí, znají tento úsek jako nepříjemný. Kdysi vybudovaný práh je v tuto chvíli řidičům spíše na obtíž. Auta před jeho překonáním musí téměř zastavit a tím dochází ke zbytečnému blokování plynulosti dopravy. Práh bude upraven snížením o jeden ze stupňů, čímž bude výjezd z kruhové křižovatky komfortnější a zrychlí dopravu v daném místě. Přesto ale zůstane úsek bezpečný vůči chodcům.

Autobusové doprava:

Uzavírka se dotkne linky MHD 385004 Strakonice, autobusové nádraží – Strakonice, Velké náměstí – Strakonice, Raisova – Strakonice, autobusové nádraží. Po dobu uzavírky budou spoje této linky vedeny po stanovené objížďce Katovická ulice – Husova – Radomyšlská a dále dle platného jízdního řádu.

Po dobu uzavírky bude u těchto spojů zrušena zastávka Strakonice, Velké náměstí. Uzavírka by měla skončit 31. 7. 2022.

Most Jana Palacha bude konečně průjezdný

Od pondělí 25. července 2022 bude po dokončení stavebních prací opět zprůjezdněn most Jana Palacha ve Strakonicích na silnici I/22.

Autobusová doprava už přes most může jezdit od pondělí 18. července. Od příštího týdne pak bude průjezdný pro všechna vozidla bez omezení.

Zvolenská a Máchova má být uzavřena až do listopadu

S úplnou uzavírkou musejí řidiči počítat také na místní komunikaci v ulici Zvolenská a Máchova ve Strakonicích. Týká se to ulice Zvolenská v úseku od kruhového objezdu po křižovatku ulic Zvolenská a Máchova, ul. Máchova v úseku od křižovatky s ulicí Zvolenskou po sportovní halu. Od 20.července do 20. listopadu 2022 je tu plánovaná komplexní rekonstrukce komunikace.

Objízdná trasa vede po místních komunikacích.

Autobudová doprava:

Dle stanoviska ČSAD STTRANS a.s. se uzavírka dotkne linek 385001 Strakonice, žel.st. – Strakonice,Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov, 385002 Strakonice, Modlešovice – Strakonice,žel.st. – Strakonice,Sídliště – Strakonice,Starý Dražejov a linky 385005 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel.st. – Strakonice,Raisova - Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov.

Linky MHD Strakonice 385001, 385002 a 385005:

Po dobu uzavírky budou dotčené spoje těchto linek vedeny po stanovené objížďce Husova ulice – Mírová ulice – Katovická ulice (ulice za stávajícím Kauflandem) – nový obchvat (sil.I/22) – kruhový objezd u Sídliště – Sídliště a dále dle platného jízdního řádu obousměrně.

Po dobu uzavírky budou spoje obsluhující zastávku Strakonice,Jiřího z Poděbrad vedeny po objížďce ulice Krále Jiřího z Poděbrad – Plánkova – Husova ulice – Mírová ulice – Katovická ulice (ulice za stávajícím Kauflandem) – nový obchvat (sil.I/22) – kruhový objezd u Sídliště – Sídliště a dále dle platného jízdního řádu obousměrně.

Po dobu uzavírky budou u uvedených linek MHD dočasně zrušeny zastávky Strakonice,Máchova ul., Strakonice,Zvolenská a Strakonice,Jiřího z Poděbrad. Zastávka Strakonice,Jiřího z Poděbrad bude přesunuta do Plánkovy ulice. Přesunutí zastávky zajistí zhotovitel.

Po dobu přesunutí zastávky do Plánkovy ulice požaduje ČSAD STTRANS zajistit dostatečný prostor pro zastávku a umístění dopravní značky zákaz zastavení po obou stranách.

Dočasně zrušená zastávka: Strakonice, Zvolenská

Náhradní zastávka: Strakonice,Sídliště

Termín dočasného zrušení zastávky: 20.7.2022 – 20.11.2022

Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku):

- linky 380730 Strakonice-Blatná

- linky 380731 Strakonice-Doubravice-Blatná-Buzice

- linky 380735 Strakonice-Chrášťovice-Radomyšl-Sedlice-Blatná

Společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. provozuje v dotčeném území následující linky:

380730 Strakonice-Blatná

380731 Strakonice-Doubravice-Blatná-Buzice

380735 Strakonice-Chrášťovice-Radomyšl-Sedlice-Blatná

Zastávky se změnou obslužnosti:

Strakonice, Zvolenská – obsluha zastávky přesunuta na zastávku Strakonice, Sídliště