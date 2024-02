Nejvýznamnější řeky a potoky na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku můžete poznat díky ekologicko-osvětové soutěži, kterou vyhlásilo Město Strakonice.

Již 23. ročník ekologicko-osvětové soutěže pro veřejnost a školy spadá pod projekt Zahradou poznání a letos dostal název Putování vodníkovou krajinou 2023 – Řeky a potoky. Navazuje na loňské putování po rybnících a jezerech a předloňské po pramenech a studánkách.

Každou středu odpoledne, s počátkem 14. února 2024 a ukončením 17. dubna 2024, najdete na webové adrese www.souteze.strakonice.eu reportáže se soutěžními otázkami. Bude jich celkem 10 a představí v přírodně kulturně historických souvislostech nejvýznamnější řeky a potoky na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku.

Zájemci o tradiční soutěž mohou odpovědi odeslat elektronicky, vždy nejpozději do středy dalšího týdne do 12.00 hodin, na adresu miroslav.sobr@mu-st.cz (odpovědi na první díl lze výjimečně odesílat až do středy 28. února 2024).

Po každém kole proběhne losování tří výherců, kteří obdrží věcné ceny (knihy, trička, pamětní hrnky, samolepky), vztahující se k soutěži.