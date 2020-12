Dnes se s fotografem Janem Malířským zatouláme do Sudkovic, které jsou součástí Miloňovic.

Na návštěvě v Sudkovicích. | Foto: Jan Malířský

První písemná zmínka o obci je z roku 1253. V 16. století náležel díl Sudkovic ke statku Miloňovickému, čast Štěkeňskému a čast k Cehnicím. Když po bitvě na Bílé hoře bylo pro účast ve stavovské vzpouře Jindřichu Dejmoví ze Stříteže a na Miloňovicích jeho zboží zkonfiskováno, byla prodána polovina jeho statku Volfovi Ilburkovi Vřesovcovi z Vřesovic. Ke statku tomu patřily: tvrz Miloňovice s dvorcem a pivovarem, vsi Zorkovice, Nová Ves a čast Sudkovic. To vše odhadnuto na 8.780 kop grošů míšenských a od komory české roku 1623 za prodej 10.000 kop grošů míšenských.

Vřesovec statek tento prodal 14. září 1623 Ferdinandu Rudolfu Lažanskému za 8.780 kop grošů míšenských, ten zaplatil na trhovou cenu pouze 5.963 kop grošů míšenských a zbytek 4.037 kop grošů i s úroky měl zaplatit jeho dědic. Poněvadž Jindřich Deyml tvrdil, že statek jeho stojí 16.395 kop míšenských a byl ochoten za tuto cenu jej sám i převzíti. Jeho syn Václav Jindřich dědic se domáhal dílu po otci jež mu z milosti ponechal, který však Lažanský zapraviti nechtěl. Teprve po 15 letech, roku 1652, obdržel Václav Jindřich císařské pojištění na 3.844 kop grošů a kromě toho mu byly přisouzeny 3 kmetcí dvory v Miloňovicích, které jeho matka roku 1618 za 670 kop grošů koupila.

Podobně se stalo i se statkem Cehnickým, který byl Janu Malovci z Malovic a na Štěkni, také pro účast na stavovské vzpouře zkonfiskován a prodán též Ferdinandu Lažanskému z Bukové. Jeho syn František Adam, rada komorního soudu a hejtman kraje prácheňského, dne 31. července 1661 prodal Miloňovice, Zorkovice, Novou Ves a Sudkovice Leopoldu Václavovi Kolchrejterovi, od něho přešlo zboží Miloňovické na Hynka Jetřicha Vitanovského z Vlčkovic, jehož manželka Majdalena, rozená Hrzanka z Harasova po jeho smrti 21.1.1683 své statky prodala Františku Jiřímu Doudlebskému z Doudleb a jeho manželce Lidmile Veronice z Kalenic.

Miloňovický statek pak 16. srpna 1685 přešel na Gundakara z Dittrichštejna, jenž je připojil k Vlachovu Březí. Díl Sudkovic náležející k Cehnicím, sdílel pak osudy se statkem Štěkeňským.

V 15. století zde byli sedláci: Cihla, Bárta, Žák, Křiváček, Šimek, Kovář, Drha, Krejčí a Hajný, chalupníci Švec, Šmejkal, Hejtmánek a Dolejš. Podle "Přiznávacíko listu panství Štěkeňského" ze dne 1676 byli v Sudkovicích 4 sedláci a 2 chalupníci, z nichž největším byl Adam Žák, který měl 30 strychů rolí znichž 8 strychů osíval na zimu a 6 strychů na jaře. V berní ruli je uváděn na statku osedlém Jakub Drha s 36 strychů rolí a rolník ve statku nově osedlém pak Ondřej Vlášek s 36 strychy rolí roku 1674 jako vyhořelý, dál je zde rolnický grun pustý a to Šimkovský 16 strychů rolí ležících ladem a jeden zahradník Matěj Kutrna ten 1679 již vyhořelý.

Starostou Obecního zastupitelstva v Miloňovicích v roce 1914 byl Josef Diviš ze Sudkovic, na hospodě zde byla Terezie Kubíčková (i s trafikou) a kovářem zde byl Matěj Hauser. Farou i školou ves patřila pod Jinín, poštou a zdravotním obvodem patřila pod Strakonice.

V obci bylo v roce 2011 vedeno 14 adres a žilo zde 28 obyvatel. Je známo několik místních názvů, které starousedlíci znají např. Podevsí, Borek, Na Jesenici, U lípy, Na Štítcích, Nad rybníky a Na Zabralkách.

K zajímavostem patří v Sudkovicích návesní kaple sv. Václava ve stylu lidového baroka z roku 1836 s volutovým štítem a na hřbetu střechy s hranolovou zvonicí, od 3.5. 1958 je památkově chráněná.

Před vsí se nachází Sudkovický rybník z něhož vytéká Sudkovický potok. Pokud se místních zeptáte na nejvyšší bod, odpoví, že je to Kuřimanský vrch (586,1 m/n.m.)