Jan Malířský se na svých cestách s fotoaparátem tentokrát zastavil v Jemnicích, Petrovicích a Rohozné na Strakonicku. Pokud jste i vy navštívili zajímavá místa podělte se o své snímky s ostatními. Stačí je s krátkým popiskem zaslat na email klara.alesova@denik.cz.

Rohozná. | Foto: Jan Malířský

Na svých toulkách s fotoaparátem jsem navštívil další obce okresu Strakonice. První zastávkou byla obec Jemnice, o které je první zmínka z roku 1384, kdy listinou Jan a Petr z Rožmberka a na Manštejně darovali v Jemnici plat 6 a půl kopy grošů kostelům v Bavorově a Blanici. Počátkem 15. století drželi zde statek Záborští z Brloha a na Oseku, z dalších majitelů to byli Adam Řepický ze Sudoměře, Markéta z Guutštejna, Šebastian Chval Řepický ze Sudoměře a na Čekanicích a pak jeho syn Zdeněk.

Zdejší děti do školy měli chodit do Štekně a do Radomyšle, což byla velká vzdálenost, a tak se rozhodlo postavit 1796 školu a učitelem byl zvolen Josef Kochán. Škola se nestavěla, proto učil zatím po domech. Ke stavbě stále nedocházelo, a tak na své náklady s přispěním přátel postavil domek v němž začal učit v roce 1804. Roku 1840 Josef Kochán zemřel a ještě toho roku zde nastoupil Jan Vorel. V roce 1865 je zde vystavěna nová dvoutřídka a Vorel učil až do roku 1880. V roce 1882 byla na škole rytířem z Doubků založena "Školní Pokladnička" a každému dítěti dal na knížku 50 Kr, některé výhody padly když 7.12.1912 Eduard z Doubků zemřel.

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci založen 23.3. 1895 a prvním starostou byl zvolen František Konopka.

Jedním z posledních majitelů obce Jemnice byl Ferdinand Rudollf Lažanský, později jsou přiřazeny ke Štěkni a pak k Radomyšli. V roce 1860 je zde 39 čísel s 253 obyvateli a 1930 44 domů s 216 obyvateli.

Starostou zde býval Jan Vlášek, na hospodách byli Jan Kostohryz a František Vlášek, koloniál měl Josef Kozlík a trafiku Čeněk Kozlík. V roce 2011 je zde 46 adres a 56 obyvatel.

Ve vsi najdeme kříž z roku 1861, návesní kapli, kříž na okraji obce a výklenkovou kaplička.